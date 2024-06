Incendio a Roma in via Ardeatina, fumo nero e traffico bloccato tra via Millevoi e via Tor Pagnotta

Un vasto incendio si è propagato in via Ardeatina a Roma, all’altezza del civico 620, in zona Tor Pagnotta. Le fiamme, sprigionatesi attorno alle 15:00 di venerdì 21 giugno, hanno coinvolto un vivaio e un autolavaggio. Nella zona si è alzata un’alta colonna di fumo nero, che ha ridotto la visibilità. Per evitare possibili incidenti, e per agevolare le operazioni di spegnimento, le autorità hanno disposto la chiusura della strada tra via Millevoi e via Tor Pagnotta in entrambe le direzioni.

Incendio sulla Ardeatina a Roma

Le fiamme, alimentate dalle sterpaglie e da cataste di rifiuti, si sono propagate velocemente. L’emergenza è stata gestita dai vigili del fuoco, dalla protezione civile, dalla polizia di stato e dai vigili urbani. Sul posto due autobotti e un carro schiuma. Intervenuto anche un elicottero per gettare acqua sulle fiamme.

Si indaga per determinare le cause del rogo. Secondo una prima ipotesi, ancora da verificare, all’origine potrebbe esserci un corto circuito.

Fonte foto: Tuttocittà.it

I residenti dei dintorni sono stati invitati a chiudere le finestre e a non utilizzare l’aria condizionata al fine di evitare l’inalazione di fumo e sostanze nocive.

Le operazioni di spegnimento sono state complicate dalla presenza di materiali infiammabili all’interno del vivaio e dell’autolavaggio.

I disagi hanno coinvolto anche il trasporto pubblico: la linea 702 ha deviato su via della Cecchignola e via di Castel di Leva, in entrambe le direzioni. Forti ritardi e possibili deviazioni anche per il bus della linea 789.

Rischio maxi-esplosione

I danni sono ingenti, ma fortunatamente non si registrano feriti. Le conseguenze, tuttavia, avrebbero potuto essere ben più gravi dal momento che le fiamme si dirigevano verso un distributore con cisterne di gasolio. I vigili del fuoco hanno lavorato per scongiurare il rischio di una maxi-esplosione.

Gli altri incendi

Oltre a roghi più contenuti che sono stati spenti con relativa facilità, quello dell’Ardeatina è il terzo grande incendio a Roma dell’estate 2024.

Solo il giorno prima era divampato un incendio alla Magliana. E ad Ardea era andata a fuoco una discarica abusiva.