Incendio a Roma in un hotel, a fuoco una stanza: evacuate circa 50 persone, ospiti in fuga dall'albergo

Paura in pieno centro. Nella serata di martedì 10 dicembre, a Roma, si è sviluppato un incendio all’interno di una stanza al terzo piano di un hotel in via Milano. Tutto è avvenuto intorno alle ore 23. Evacuate circa 50 persone, ospiti dell’albergo. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme, originate probabilmente da un cortocircuito. Dopo l’intervento dei pompieri, i turisti sono stati fatti rientrare: inagibili, però, 4 camere. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche le forze dell’ordine e il personale sanitario del 118. Fortunatamente non si registrerebbero feriti. Nei giorni scorsi un episodio simile era avvenuto a Napoli, con una ragazza originaria di Lecce, Emanuela Chirilli, morta tra le fiamme in un B&b.

L’incendio in un hotel di Roma spento dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco hanno confermato l’evacuazione dell’hotel nel centro di Roma durante le operazioni di spegnimento.

L’incendio, partito intorno alle ore 23, è stato domato nelle prime ore della notte tra martedì 10 e mercoledì 11 dicembre, quando la struttura è stata messa definitivamente in sicurezza.

La zona in cui sorge l'hotel in cui si è verificato l'incendio, tra via Milano e via Nazionale, nel pieno centro di Roma

A intervenire, secondo Roma Today, le squadre della centrale 1/A e di tuscolano I° 3/A con l’Autoscala, il carro autopretottori, una autobotte, il funzionario di guardia e il capo turno provinciale.

L’ipotesi del cortocircuito nella stanza d’albergo

La dinamica dell’incendio è ancora da accertare, ma stando alle prime ricostruzioni le fiamme potrebbero essere partite da un cortocircuito all’interno di una stanza al terzo piano dell’hotel.

Necessari, comunque, ulteriori indagini per capire l’accaduto.

Le norme di sicurezza

Sicuramente si verificherà il corretto rispetto di tutte quelle che sono le norme di sicurezza.

Regole che i proprietari delle strutture devono necessariamente osservare in maniera precisa per poter ospitare persone nei locali ricettivi.