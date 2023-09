Incendio a Porto Santo Stefano di Grosseto nell'Argentario, fiamme minacciano le case: evacuati alcuni edifici

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Fiamme a Porto Santo Stefano, in provincia di Grosseto nell’Argentario, dove un incendio sta minacciando il centro abitato. Per questo motivo alcune abitazioni sono state evacuate mentre gli addetti ai lavori sono all’opera con i protocolli di spegnimento del rogo. Il fumo e le fiamme sono visibili dalla lunga distanza. La notizia è arrivata da un comunicato del Coordinamento Volontariato anticendi boschivi in Toscana (CVT) che sulla pagina Facebook sta tenendo aggiornati gli utenti.

Incendio a Porto Santo Stefano vicino Grosseto, la situazione

Il CVT sulla pagina Facebook ha pubblicato alcune immagini dell’incendio.

La pericolosità della breve distanza tra il rogo e le case ha costretto le autorità a evacuare alcune abitazioni che in questo momento sono presidiate.

Secondo le prime informazioni fornite dal CVT e confermate da ‘Il Giorno’, le fiamme sarebbero partite da un campo incolto per poi estendersi rapidamente lungo la macchia mediterranea.

Fortunatamente non si registrano feriti. Il sindaco di Monte Argentario Arturo Cerulli ha precisato che le abitazioni evacuate sono almeno un centinaio.

I soccorsi

Per spegnere il rogo scoppiato a Porto Santo Stefano nell’Argentario in provincia di Grosseto sono arrivati due elicotteri insieme ad almeno 80 squadre tra volontari CVT e operai forestali.

I vigili del fuoco si stanno anche occupando del presidio delle abitazioni, comprese quelle non evacuate.

I soccorritori stanno valutando le possibilità di un invio di altri mezzi aerei. Sul posto è intervenuta anche la Croce Rossa per dare supporto alle autorità.

Gli ultimi aggiornamenti

Il CVT parla di “giornata difficile per i boschi toscani”, e comunica che nel pomeriggio di giovedì 14 settembre sono attivi tre incendi: uno a Schignano (Prato), il secondo a Porto Santo Stefano e il terzo a Bocca Di Valle (Livorno).

Nelle ultime ore l’intervento dei canadair su Schignano e Porto Santo Stefano ha fatto leggermente rientrare l’allarme, ma l’invio di squadre per non interrompere le operazioni di spegnimento continuerà fino a sera.

Giovedì 14 settembre un altro incendio è scoppiato a Milano in una scuola, dove 240 bambini sono stati evacuati.