Incendio a Piediripa nell'azienda dei fratelli Angeletti a Macerata, capannone in fiamme e famiglie evacuate

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un vasto incendio ha colpito il capannone di un’azienda a Piediripa, frazione di Macerata, rendendo necessaria l’evacuazione di diverse famiglie residenti nella zona. Il rogo, la cui origine non è ancora stata accertata, ha colpito l’impresa dei fratelli Angeletti. Sul posto i mezzi dei vigili del fuoco per estinguere l’incendio, mentre la polizia stradale e quella locale hanno gestito il traffico, chiudendo la strada interessata in via temporanea.

L’incendio nell’azienda dei fratelli Angeletti a Piediripa

La richiesta di intervento è arrivata poco prima delle 16 di lunedì 29 luglio, con l’incendio che ha interessato il capannone industriale dei fratelli Angeletti presente in via Annibali, a Piediripa.

La ditta è molto conosciuta in zona, attiva nel commercio di porcellane, articoli da regalo, cristallerie, casalinghi e forniture per alberghi e bar.

Fonte foto: Tuttocittà

L’incendio è divampato nell’azienda dei fratelli Angeletti a Piediripa, nella zona industriale di Macerata

Prima quattro, poi diventate nove le squadre dei vigili del fuoco sul posto per domare le fiamme. Anche la polizia stradale e locale è intervenuta, chiudendo via Annibali per sicurezza. Le cause dell’incendio restano ancora sconosciute.

Il Comune di Piediripa ha evacuato delle famiglie

Il Comune di Piediripa ha immediatamente attivato il Centro Operativo Comunale (Coc), procedendo con l’evacuazione di svariate famiglie.

Un tratto di via Annibali è stato chiuso, dalla rotonda di San Claudio fino alla rotonda del bar Torquati, con deviazione del traffico verso la zona industriale.

Una densa colonna di fumo nero si è alzata dall’azienda, visibile anche a chilometri di distanza. Le autorità hanno precauzionalmente rimosso anche i veicoli dal deposito camper della Filcaravan, situato accanto alla ditta Angeletti, come riportato da Picchionews.

Nonostante gli sforzi dei vigili del fuoco, che stanno combattendo l’incendio su due diversi fronti, le fiamme sembrano continuare ad avanzare, spostandosi verso il comune di Corridonia.

Le precauzioni per i residenti

Come da prassi in incendi di questo tipo, ai residenti è stato consigliato di chiudere le finestre e spegnere i climatizzatori a causa della spessa colonna di fumo che ha invaso l’area.

Il vicino Comune di Corridonia ha chiesto ai propri cittadini, nel frattempo, di osservare le medesime precauzioni. “Si comunica che a causa dell’incendio divampato questo pomeriggio in zona Piediripa, in via precauzionale, ci è stato comunicato dalle autorità competenti che, in attesa di ulteriori aggiornamenti, è opportuno tenere chiuse le finestre e non utilizzare climatizzatori alimentati con aria esterna” ha scritto su Facebook il Sindaco Giuliana Giampaoli.