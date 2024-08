Incendio a Pianoro sulle colline di Montecalvo vicino Bologna: evacuati un agriturismo e alcune abitazioni

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Fiamme e nubi di fumo nei pressi di Bologna. Un grosso incendio è scoppiato in zona Montecalvo, nelle colline a ridosso di Pianoro e San Lazzaro, nell’area metropolitana del capoluogo dell’Emilia-Romagna. Le operazioni di contenimento da parte dei Vigili del fuoco sono andate avanti per tutta la notte tra giovedì 1 e venerdì 2 agosto. Un agriturismo e alcune abitazioni sono state evacuate in via precauzionale.

L’incendio a Pianoro sulle colline di Montecalvo (Bologna)

Il rogo è divampato intorno alle 13.30 di giovedì 1 agosto. La nuvola di fumo nero che si è sollevata in cielo è risultata visibile anche dal centro di Bologna.

Come riportato dal sito del Resto del Carlino, le fiamme sono arrivate a poche decine di metri da alcune abitazioni della zona, che è boschiva ma anche residenziale.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’incendio è scoppiato zona Montecalvo, nelle colline a ridosso di Pianoro e San Lazzaro, vicino a Bologna

I repentini cambi di vento delle ultime ore hanno reso difficili le operazioni dei Vigili del fuoco, giunti sul posto con 5 squadre già nel primissimo pomeriggio di giovedì 1 agosto.

Gli interventi per sedare le fiamme sono proseguiti per tutta la notte seguente.

Le parole del sindaco di Pianoro

“La situazione pare essere in considerevole miglioramento e permane un monitoraggio costante da parte dei Vigili del fuoco sui vari fronti per evitare peggioramenti”, ha fatto sapere il sindaco di Pianoro, Luca Vecchiettini.

“In mattina – ha aggiunto il primo cittadino – è previsto un sopralluogo e si proseguirà con la bonifica, sperando di far rientrare le famiglie evacuate da via del Parco e via Rio Fabbiani.

L’incendio a Milano in corso Monforte

Nella giornata di giovedì 1 agosto un altro incendio è scoppiato al primo piano in un palazzo del centro di Milano, in corso Monforte, davanti alla Prefettura.

Secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera, le fiamme sarebbero partite dopo la caduta a terra di una candela.

Nella stanza da cui è partito il rogo, intorno alle 10:30, pare ci fosse una addetta alle pulizie. Le fiamme avrebbero raggiunto tessuti e mobili, alzando una colonna di fumo nero.