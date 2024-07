Incendio a Persano, in fiamme 60 mila tonnellate di rifiuti. L'allarme del sindaco: "Chiudete le finestre"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Fiamme nel Salernitano. Un vasto incendio è divampato all’interno del comprensorio militare di Persano, nel comune di Serre, a fuoco decine di migliaia di ecoballe di rifiuti. C’è preoccupazione per le esalazioni tossiche, diversi sindaci dei centri della zona hanno invitato i residenti a tenere chiuse le finestre.

Incendio a Persano in provincia di Salerno

Come riporta Ansa, il grosso incendio è scoppiato nel pomeriggio di ieri, martedì 30 luglio, tra le tonnellate di ecoballe di rifiuti stoccate in un’area all’interno del comprensorio militare di Persano, nel comune di Serre, in provincia di Salerno.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, con autobotti provenienti anche da Napoli e Caserta, che hanno lavorato per tutta la notte per contenere il rogo.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’incendio nel comprensorio militare di Persano a Serre, in provincia di Salerno

Dai cumuli di rifiuti in fiamme si è alzata una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza.

In fiamme tonnellate di rifiuti

Secondo quanto riporta Rai News, sono andate a fuoco circa 60mila tonnellate di rifiuti, tra cui decine di migliaia di ecoballe stoccate da anni in quell’area in quanto oggetto di un’inchiesta della procura di Salerno.

Si tratta di tonnellate di rifiuti che nel 2020 erano stati spediti in Tunisia all’interno di 70 container, venendo poi sequestrati dopo la scoperta di alcune irregolarità. Quindi il ritorno in Campania e il deposito nell’area di Persano.

Rischio nube tossica, c’è il timore è che le esalazioni provenienti dai rifiuti bruciati possano raggiungere i centri abitati della zona, nonostante l’area dove è avvenuto il rogo sia abbastanza isolata.

I sindaci della zona: “Chiudete le finestre”

Il sindaco di Serre, Antonio Opramolla, è subito intervenuto sul posto assieme a polizia locale e carabinieri per verificare la situazione.

“C’è da dire che nonostante l’area interessata dalle fiamme si trovi nel Comune di Serre, la nube nera di fumo sembra non aver interessato una fetta troppo ampia delle zone coltivate e abitate del nostro comune”, ha scritto il sindaco sulla pagina Facebook del Comune.

Dopo il rogo diversi sindaci della zona hanno emesso ordinanze o pubblicato avvisi chiedendo in via precauzionale di tenere chiuse porte e finestre.

Nella serata di martedì il sindaco di Eboli, Mario Conte, ha chiesto con una ordinanza urgente ai residenti nelle zone vicine all’area militare di Persano (le località di Foce Sele, Tavernanova e Santa Cecilia) di tenere porte e finestre chiuse “fino a cessato allarme”.

Il sindaco ha disposto anche che per due giorni si verifichi l’eventuale presenza di residui di combustione sui prodotti ortofrutticoli coltivati in campo aperto.

Provvedimenti analoghi sono stati presi anche dai sindaci di Altavilla Silentina e di Campagna.