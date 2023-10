Incendio Palermo a Casteldaccia: chiuso tratto dell'A19, sospesa la linea ferroviaria, due aerei dirottati

Vasto incendio a Casteldaccia, in provincia di Palermo. L’area in queste ore è sferzata dal caldo vento di Scirocco. Lungo la giornata di lunedì 30 ottobre sono divampate le fiamme che hanno minacciato alcune abitazioni e hanno raggiunto l’autostrada A19 Palermo-Catania, che è stata chiusa al traffico in un tratto. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco, impegnati a domare il rogo.

Lunghe code per la chiusura dell’A19

La A19, tra gli svincoli di Casteldaccia e Altavilla Milicia, è stata chiusa in entrambe le direzioni per permettere le operazioni di spegnimento dell’incendio da parte dei vigili del fuoco. Si sono formate lunghe code.

Il personale di Anas è giunto sul posto per la dare ordine alla viabilità. Così l’ente in una nota: “Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile”. A causa dell’incendio a Casteldaccia e Altavilla è chiusa al momento anche linea ferroviaria.

Per via dell’intensità del vento di scirocco sono stati inoltre dirottati due voli in arrivo all’aeroporto Falcone Borsellino.

Trattasi del Milano Linate-Palermo deviato a Catania della compagnia Ita previsto per le 16.55 e il Cuneo-Palermo della Ryanair dirottato a Trapani delle 17.25.

Gli incendi recenti in Sicilia

Nei giorni scorsi, ad andare a fuoco, è stato il bosco di Monte Inici a Castellammare del Golfo, nel Trapanese.

Il rogo è stato presumibilmente innescato dai piromani. Forestale e Croce rossa di Alcamo hanno provveduto a domare le fiamme.

Dieci giorni fa, nella notte tra giovedì 19 e venerdì 20 ottobre diversi incendi hanno coinvolto ampie aree della costa tirrenica del Messinese.

Si sono avute situazioni critiche a Villafranca Tirrena, Termini Imerese e Cefalù.

Anche in quel caso ad alimentare i roghi è stato il caldo vento di scirocco. E pure in quel frangente è stata disposta la chiusura dell’Autostrada, la A20, nella tratta tra Milazzo e Villafranca.