Incendio a Oriolo Romano vicino Viterbo, donna 80enne morta in casa intossicata dal fumo: salvata la vicina

Una donna di 80 anni è morta in un incendio scoppiato in una palazzina a Oriolo Romano, nella provincia di Viterbo. Il corpo senza vita della donna, scomparsa a causa delle esalazioni, è stato recuperato dai vigili del fuoco, che hanno dovuto utilizzare l’autoscala per raggiungere l’appartamento all’ultimo piano dove viveva la vittima. Grave un’altra donna, inquilina dell’unità immobiliare accanto.

Incendio a Oriolo Romano vicino Viterbo: cosa è successo

L’incendio si è sviluppato attorno alle 22 di lunedì 3 febbraio in una palazzina di due piani e sei appartamenti situata in via della Stazione a Oriolo Romano, nella provincia di Viterbo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Civita Castellana, Bracciano, Tarquinia e Viterbo, il personale del 118 e i carabinieri della stazione locale. Stando a quanto riportato dall’agenzia ANSA, non si conoscono ancora le cause del rogo ma la palazzina ha riportato gravi danni strutturali e il suo utilizzo è stato interdetto agli inquilini.

L’incendio che è costato la vita a una donna di 80 anni, deceduta a causa delle esalazioni, è scoppiato attorno alle ore 22 di lunedì 3 febbraio, all’interno di una palazzina in via della Stazione a Oriolo Romano, in provincia di Viterbo, nel Lazio.

Il bilancio dell’incendio a Oriolo Romano

Il corpo senza vita di una donna di 80 anni, deceduta a causa delle esalazioni, è stato recuperato dai vigili del fuoco, che hanno utilizzato un’autoscala per raggiungere l’appartamento all’ultimo piano dove viveva l’ottantenne.

L’inquilina dell’unità immobiliare accanto è salva, ma è in gravi condizioni di salute.

Maggiori dettagli sull’incendio di Oriolo Romano

Il Corriere di Viterbo ha fornito ulteriori dettagli sull’incendio scoppiato a Oriolo Romano, in provincia di Viterbo, nella serata di lunedì 3 febbraio che è costato la vita a una donna di 80 anni.

Il rogo è divampato attorno alle ore 22,15 di lunedì. Le fiamme hanno danneggiato i solai in legno della struttura e il fumo non ha lasciato via d’uscita agli inquilini del secondo piano della palazzina interessata dall’incendio.

Al termine delle operazioni di spegnimento delle fiamme condotte dai vigili del fuoco, la palazzina, composta da sei appartamenti in totale, è stata dichiarata parzialmente non fruibile fino alla messa in sicurezza dell’edificio.