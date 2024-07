Incendio a Nizza in un condominio, 7 morti tra le fiamme a Moulins: tre bimbi e un adolescente tra le vittime

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tragedia in Francia, sette persone sono morte in un incendio divampato nella notte in un condominio a Nizza. Tra le vittime ci sono anche tre bambini e un adolescente, come confermato dal ministro dell’Interno Gerald Darmanin. Le fiamme sono scoppiate in un appartamento al settimo piano di un palazzo nel quartiere di Moulins, stando alle prime notizie il rogo sarebbe di natura dolosa.

Incendio in un condominio a Nizza

Secondo quanto riporta l’agenzia Afp, l’allarme è scattato attorno alle 2.30 della notte di giovedì 18 luglio per un incendio divampato in un condominio di Nizza, nel sud della Francia.

Il rogo è divampato in un appartamento al settimo piano di un palazzo nel quartiere di Moulins, una zona popolare della città.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’incendio a Nizza, nel sud della Francia

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con decine di uomini e 25 mezzi, che hanno lavorato a lungo per soccorrere le persone all’interno e domare le fiamme.

L’incendio è stato spento attorno alle 7 della mattina. I vigili del fuoco hanno evacuato l’edificio e messo in salvo 33 persone.

Sette morti nell’incendio

Nell’incendio sono morte sette persone: tre bambini di 5, 7 e 10 anni, un adolescente e tre adulti, due uomini e una donna, secondo quanto dichiarato dal prefetto delle Alpi Marittime, Hugues Moutouh.

Secondo quanto riferisce Bfmtv, una delle vittime sarebbe morta lanciandosi dalla finestra nel tentativo di sfuggire alle fiamme. Altre tre persone sono rimaste ferite e trasportate in ospedale, una sarebbe in gravi condizioni.

Secondo quanto emerso al momento dell’incendio c’erano 10 persone all’interno dell’appartamento interessato dal rogo, tutte appartenenti alla stessa famiglia o comunque parenti.

Avviata indagine, si segue la pista dolosa

La procura di Nizza ha avviato una inchiesta sul caso, gli inquirenti hanno fatto sapere di “privilegiare la pista criminale” in questa fase delle indagini. Si sospetta l’origine dolosa dell’incendio, come dichiarato dal pm Daniel Martinelli.

L’amministrazione comunale ha aperto un’unità di crisi per accogliere le famiglie evacuate dall’edificio e sta lavorando per cercare di sistemarle temporaneamente in altri alloggi.