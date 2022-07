Incendio a Napoli, in fiamme la collina di Posillipo: minacciate le case e l'ospedale Fatebenefratelli

Ore di paura a Napoli a causa di un incendio divampato nella notte su un versante della collina di Posillipo, nei pressi del quartiere Fuorigrotta. Le prime fiamme si sarebbero sviluppate intorno alle 22.

Le operazioni atte a domare il rogo, limitare i danni ed evitare pericoli sono ancora in corso. Dalla zona si è alzata un’imponente colonna di fumo, visibile da diverse parti della città.

Incendio a Napoli, cosa sta succedendo

Secondo quanto si apprende il rogo ha interessato la vegetazione di un’area non abitata, ma c’è grande preoccupazione per tutta la zona attigua e circostante.

Incendio in corso sulla nostra meravigliosa collina di #Posillipo!!! pic.twitter.com/1LYs0StPZV — Fabrizio Palermo (@FabrizioPaler20) July 5, 2022

Intorno all’incendio si trovano infatti numerose abitazioni e l’ospedale Fatebenefratelli. Diverse case sono state lambite dal fumo, costringendo gli abitanti a ripararsi.

A non molta distanza dalle fiamme si trova anche la stazione ferroviaria di Campi Flegrei.

Le operazioni di spegnimento

Sul posto sono intervenute tre squadre dei Vigili del fuoco, per un totale di circa 30 uomini. Con tre autobotti e altri mezzi stanno fronteggiando prima di tutto le fiamme che minacciano le abitazioni, tramite la propagazione di getti d’acqua continui.

Verso le 8 di questa mattina è arrivato un elicottero della Protezione civile della Regione Campania per il monitoraggio della situazione e il supporto alle operazioni.

Intorno alle 10 è poi entrato in azione anche un canadair, che sta sorvolando le case per spegnere le fiamme. L’acqua lanciata sul rogo viene prelevata dalla zona antistante Nisida.

Case minacciate dalle fiamme, paura tra gli abitanti

In seguito allo scoppio dell’incendio molte persone per sicurezza hanno deciso di abbandonare temporaneamente le loro case.

Per impedire un transito eccessivo di autoveicoli privati e consentire ai mezzi in azione per lo spegnimento delle fiamme di passare senza rallentamenti, le forze dell’ordine hanno predisposto un cordone esterno.

Tanta paura anche all’ospedale Fatebenefratelli: il rogo è arrivato a un certo punto molto vicino ai muri perimetrali della struttura, facendo scattare immediatamente l’allarme.

Le squadre dei Vigili del Fuoco e della Protezione civile continuano a lavorare per ripristinare la sicurezza, mentre i cittadini seguono con apprensione gli sviluppi della situazione. Nel frattempo a causa del vento la cenere si sta propagando in tutta l’area dei quartieri Fuorigrotta e Cavalleggeri d’Aosta.