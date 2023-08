Incendio a Monte Santa Croce di Venafro, provincia di Isernia: le fiamme si avvicinano alle case

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Pericoloso incendio in Molise. A Monte Santa Croce di Venafro, in provincia di Isernia, un rogo è divampato in una zona già interessata dalle fiamme poche settimane fa. Minacciate anche alcune abitazioni.

L’incendio di Venafro

Monte Santa Croce di Venafro, in provincia di Isernia, sta bruciando. Un grosso incendio è scoppiato su uno dei versanti dell’altura, e minaccia ora di avvicinarsi ad alcune abitazioni isolate, stando a quanto riportato dall’agenzia di stampa ‘ANSA’.

La situazione sarebbe stata definita complessa proprio per la presenza delle case. La zona sarebbe ad alto rischio di incendi e già alcune settimane fa una porzione dello stesso bosco era finita in cenere.

I vigili del fuoco sono impegnati nello spegnimento, ma le squadre locali sono alle prese anche con altri roghi, uno a Sesto Campano sempre in provincia di Isernia e un altro a Presenzano, in provincia di Caserta, vicino alla strada statale 85.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul luogo dell’incendio di Venafro sono giunti immediatamente i soccorsi per domare le fiamme e impedire che le case isolate nei pressi del fronte venissero coinvolte nel rogo.

Secondo quanto riportano le prime ricostruzioni del sito di ‘Rai News’, le cause dell’incendio sarebbero riconducibili ad alcune sterpaglie che avrebbero preso fuco.

Le squadre dei vigili del fuoco presenti sul posto alle 21 della serata di giovedì erano 5, provenienti tutte dai distaccamenti di Isernia. In aiuto dei pompieri anche numerosi volontari impegnati nello spegnimento delle fiamme.

Le parole del sindaco

Il sindaco del comune di Venarfo, Alfredo Ricci, ha lanciato tramite i social l’allarme, invitando i propri cittadini a fare attenzione e a non intralciare le operazioni di soccorso.

“La situazione è attenzionata anche dalla Prefettura. Abbiamo isolato con la Polizia Municipale, sempre in raccordo con le Forze dell’Ordine, alcune strade, ma evitiamo di avvicinarci alle aree interessate solo per “curiosità”, perché potrebbero crearsi intralcio alle operazioni di spegnimento e pericoli per l’incolumità delle persone” ha commentato i primo cittadino.

“Si sta prospettando un quadro davvero desolante che lascerà purtroppo il segno per molto tempo” ha poi concluso, commentando anche gli altri incendi che hanno colpito il territorio del comune durante l’estate.