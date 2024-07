Incendio a Mirandola vicino Modena nel distretto biomedicale: impressionante colonna di fumo e strade chiuse

Altissima colonna di fumo visibile a chilometri di distanza innescata da un grande incendio che si è generato in un capannone industriale di un’azienda del distretto biomedicale di Mirandola, in via Di Mezzo, in provincia di Modena.

Modena, incendio a Mirandola: a fuoco capannone nel distretto biomedicale

Sul posto, per spegnere il vasto rogo, si sono precipitate sei squadre dei vigili del fuoco provenienti dalla città emiliana e dalla Bassa.

Le fiamme hanno iniziato a divampare nel primo pomeriggio di sabato 20 luglio. Imponente e impressionante la colonna di fumo nero che si è levata verso il cielo. A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona.

Testimoni hanno anche avvertito una serie di scoppi prima che si vedesse il fumo. Riscontrati dei blackout nelle aziende vicine, conseguenti probabilmente all’accaduto.

L’intervento dei vigili del fuoco e strade chiuse

Gli agenti della polizia locale del comune di Mirandola hanno provveduto a chiudere un tratto di strada, quello che va dalla Statale sud a via Fossa vecchia, così da consentire di accelerare le operazioni degli uomini dei vigili del fuoco.

Dalle prime informazioni e dai primi accertamenti, sembra che lo stabile fosse vuoto nel momento in cui ha iniziato a sprigionarsi il fuoco. Nessuna persona sarebbe rimasta coinvolta nell’incendio.

Restano da capire le cause che hanno provocato il rogo. Nel frattempo il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha permesso di domare le fiamme in poco più di un’ora. Proseguono le operazioni di messa in sicurezza dell’area.

La polizia locale: “Chiudere le finestre”

Sul posto è giunto anche il personale del 118 a livello precauzionale, oltre a quello dei carabinieri, della polizia di Stato e della polizia locale.

Sul proprio profilo Facebook, la polizia locale di Mirandola ha informato i cittadini di quanto avvenuto: “Via di mezzo chiusa al transito nel tratto tra la Statale Sud e via Posta Vecchia, chiusa anche via Morandi dal cimitero verso nord”.

“Sono in corso le operazioni di spegnimento: si consiglia di tenere chiuse le finestre fino al termine delle operazioni”, ha aggiunto la polizia.