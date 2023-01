Incendio a Milano, un uomo si butta dalla finestra per salvarsi: secondo rogo in pochi giorni nel palazzo

Un nuovo rogo ha colpito la palazzina abbandonata e occupata di via Cavezzali a Milano. Un uomo ha cercato la salvezza gettandosi da una finestra, ma non è in pericolo di vita: all’arrivo dei soccorritori è stato portato all’ospedale Niguarda in codice giallo. La settimana scorsa si era già verificato un altro incendio.

Il rogo di via Cavezzali 11

L’incendio è scoppiato attorno alle 22:00 di martedì 17 gennaio. Le fiamme sono divampate nella notte e si sono propagate nel terzo piano dello stabile.

I vigili del fuoco sono intervenuti con sei mezzi, ma al loro arrivo le fiamme erano già state quasi del tutto domate dagli inquilini dello stabile che hanno utilizzato delle manichette antincendio.

Fonte foto: Tuttocittà Via Cavezzali si trova nella parte nord-ovest di Milano ed è una traversa di via Padova.

L’ex residence Jolly di via Francesco Cavezzali 11, un palazzo di dieci piani all’incrocio con via Padova, ha una storia travagliata. Da anni l’edificio versa in uno stato di degrado ed è stato occupato da senzatetto e abusivi.

Una lunga storia di degrado

Come riporta ‘Sky TG24’ le prime denunce dei residenti della zona risalgono al 2008, quando alcuni cittadini si lamentarono con le autorità per l’abbandono di rifiuti, anche ingombranti, negli spazi circostanti l’edificio.

Negli anni sono state fatte diverse bonifiche da parte degli operatori Amsa, con il supporto di agenti della polizia locale di Milano e della polizia di stato.

Nel 2018 le forze dell’ordine hanno effettuato un controllo in ogni appartamento dello stabile registrando una forte presenza di persone di origine straniera.

Recentemente l’amministratore è cambiato e ha promesso una svolta sul fronte della legalità.

Altri incendi la settimana precedente

Lunedì 9 gennaio altri due roghi hanno colpito il palazzo, sviluppandosi contemporaneamente al quarto e all’ottavo piano. Ad andare a fuoco alcuni cumuli di rifiuti.

Per via delle fiamme e del fumo sprigionatosi i vigili del fuoco hanno dovuto evacuare una cinquantina di persone.

In quell’occasione la dinamica dei roghi ha fatto pensare a incendi dolosi. Non sono state segnalate persone ferite o intossicate.

Altri roghi a Milano

Recentemente altri incendi si sono verificati nella città di Milano. All’alba di martedì 17 gennaio le fiamme hanno colpito un palazzo storico di via Manzoni.

E solo pochi giorni fa una donna di 79 anni è morta intossicata dal fumo sprigionatosi da un rogo nel suo appartamento di via Daone.