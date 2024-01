Incendio a Milano, “Torri bianche” di via Saponaro in fiamme: colonna di fumo visibile a distanza

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Nel pomeriggio un incendio è divampato alle “Torri bianche” del Gratosoglio, in via Michele Saponaro a Milano. A prendere fuoco una catasta di materiale edile, dalla quale si è poi formata una colonna di fumo visibile in gran parte della città. Incendio già domato dai vigili del fuoco.

È divampato nel pomeriggio di oggi – mercoledì 10 gennaio – un incendio alle “Torri bianche” del Gratosoglio, in via Michele Saponaro a Milano.

Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 16:30, da una catasta di materiale edile, probabilmente dei pannelli, alla base dell’edificio del civico 36, generando in poco tempo una densa colonna di fumo nero visibile da buona parte del capoluogo lombardo.

Fonte foto: IPA Immagine di archivio delle “Torri bianche” di via Saponaro, nel quartiere Gratosoglio a Milano, dove è divampato un incendio da una catasta di materiale edile accantonato sotto un ponteggio

Il materiale che ha preso fuoco sarebbe dovuto essere utilizzato per la ristrutturazione dell’edificio. Immediato l’intervento sul posto dei vigili del fuoco.

L’arrivo dei soccorsi

In poco tempo sono giunti sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con quattro mezzi, e il personale medico del 118, accorso con quattro ambulanze e due automediche.

L’edificio è stato evacuato, mentre i pompieri si occupavano delle fiamme. Il rogo è stato domato in poco meno di un’ora e non risultano danni strutturali al condominio, un edificio alto 16 piani.

Le fiamme sono partite da una catasta di pannelli di polistirolo accatastati sotto un ponteggio, che probabilmente dovevano servire per rinnovare il cappotto termico del fabbricato.

Le avvisaglie dell’incendio in via Saponaro

Quanto accaduto oggi in via Saponaro non è stato però un episodio improvviso. Già nella giornata di ieri (martedì 9 gennaio) sempre nello stesso complesso c’era stato un principio di incendio. Le fiamme in quel caso sono state però domate prima dell’intervento dei vigili del fuoco.

Come riportato da MilanoToday, sembrerebbe che il cantiere per i lavori sulla facciata del palazzo, iniziati nel settembre 2022, sia in realtà fermo da mesi, almeno da marzo 2023, con i materiali accatastati sotto il ponteggio ormai abbandonato.

Non sono al momento note le cause dell’incendio odierno. Una parte della colonna di fumo ha invaso la tromba delle scale, ma non si segnalano persone ferite o intossicate.