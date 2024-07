Incendio a Milano in via Ennio, neonato intossicato: famiglia sul balcone di casa per sfuggire alle fiamme

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Fuoco e fiamme. Lunedì 8 luglio un incendio è scoppiato nell’appartamento al settimo piano di un palazzo in via Ennio, a Milano, tra Porta Romana e Calvairate. I vigili del fuoco hanno salvato un neonato di 5 giorni. La famiglia si era rifugiata sul balcone per sfuggire al rogo. I pompieri hanno anche fatto evacuare l’intero edificio.

L’incendio in via Ennio a Milano

L’incendio si è sviluppato la mattina di lunedì 8 luglio in un palazzo di via Ennio, a Milano.

Le fiamme sarebbero partire dalla cucina di un appartamento al settimo piano, il fumo avrebbe però interessato uno vicino e una coppia.

Fonte foto: Tuttocittà.it Via Ennio, a Milano, dove è scoppiato l’incendio

Quest’ultima, che ha appena avuto un bambino, per paura che il neonato potesse farsi male avrebbe preferito non scendere le scale e attendere sul balcone l’arrivo dei mezzi dei vigili del distaccamento di via Sardegna.

Il neonato salvato con l’autoscala

Così, i vigili del fuoco del distaccamento di via Sardegna, dopo aver fatto evacuare l’edificio, ha soccorso la famiglia con un’autoscala.

Il neonato, secondo quanto riferito dall’Ansa, è stato portato alla clinica De Marchi per una lieve intossicazione.

Problemi anche per una donna di 81 anni, accompagnata in ospedale a causa dello spavento.

Sul posto anche la polizia locale

Oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti gli agenti della polizia locale che si sono occupati di regolare il traffico durante le operazioni di spegnimento.