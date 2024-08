Incendio a Milano, concessionaria in fiamme in via Bisceglie: fumo visibile per km

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Incendio a Milano nella mattina di domenica 4 agosto. Le fiamme sono scoppiate in un concessionario in zona Bisceglie, da esse si è alzata un’alta e vasta colonna di fumo visibile nella zona ovest della città.

Fiamme a Milano in un concessionario: la ricostruzione

È il concessionario Denicar ad essere stato coinvolto: ancora incerte le cause dell’incendio.

Pronto l’intervento dei vigili del fuoco che hanno lavorato per spegnere le fiamme.

Fonte foto: Tuttocittà.it La mappa del luogo dov’è scoppiato l’incendio

Dov’è scoppiato l’incendio, tutte le info

Non risultano persone ferite o intossicate.

Un’ambulanza in codice giallo è stata comunque inviata dalla centrale operativa del 118.

Il rogo è scoppiato in via Bisceglie a Milano, all’angolo con via Kuliscioff intorno alle 9 di mattina, alle 11.30 le fiamme sono state spente.

Vigili del fuoco all’opera a Milano per fiamme e fumo dal concessionario

Tanta apprensione per i cittadini che hanno vista innalzarsi una colonna di fumo visibile per diversi km e in tutta la periferia ovest di Milano.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area che è stata chiusa dalla polizia locale.

Sono arrivati sul luogo dell’incendio con diversi mezzi, utilizzando schiuma acquosa filmogena.