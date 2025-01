Incendio a Livorno in un palazzo, grave uno dei 4 intossicati: "Svegliati dalle urla, fumo entrato in casa"

Incendio in un palazzo di Livorno che sorge nel quartiere Corea, in via Don Albertario. Quattro persone sono rimaste intossicate dal fumo sprigionato dalle fiamme. Un uomo di 64 anni è stato ricoverato in rianimazione in codice rosso ed è in condizioni gravi, le altre tre persone colpite sono state portate in ospedale in osservazione. Lo stabile che ha preso fuoco è un immobile di edilizia popolare.

Incendio in un palazzo a Livorno: la possibile causa

L’incendio è divampato all’alba di venerdì 17 gennaio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto ad evacuare l’edificio e a domare le fiamme.

Secondo una prima ipotesi ancora al vaglio, il rogo potrebbero essere stato provocato dal malfunzionamento di una coperta termica.

Non appena il fuoco ha cominciato a propagarsi, si è formato un denso fumo che ha invaso gli appartamenti, con gli occupanti che si sono dati alla fuga.

Nelle prossime ore la valutazione delle condizioni dell’edificio

Il comune di Livorno fa sapere che le fiamme sono state spente e che per adesso gli evacuati, dopo la prima assistenza salone Pamela Ognissanti della ex Circoscrizione 1 di Corea, hanno trovato ospitalità da amici e parenti.

Nelle prossime ore saranno esaminate attentamente le condizioni del palazzo per l’eventuale rientro negli appartamenti non danneggiati e saranno valutate soluzioni di emergenza per coloro che non potranno rientrare in casa nell’immediato.

Oltre alle squadre dei vigili del fuoco sono intervenute le ambulanze dell’Svs, della Misericordia di Livorno, la polizia municipale, Anpana e la protezione civile che ha preso in carico circa 15 persone fatte temporaneamente evacuare.

Sul posto si è recato anche il sindaco di Livorno Luca Salvetti, assieme all’assessore Andrea Raspanti e ai rappresentanti di Casalp.

Le testimonianze delle persone evacuate

“Hanno bussato alla mia porta e ho visto il fumo che stava entrando in casa. Ho richiuso. Poi piano piano io e mia moglie ci siamo vestiti, abbiamo preso il cane, e siamo usciti. Lì c’erano le lingue di fuoco, lì è messo male (indicando il punto in cui c’erano le fiamme, ndr), c’è ancora fumo che esce”. Così a LivornoToday un uomo che è fuggito dal palazzo dopo lo scoppio dell’incendio.

Un altro testimone di nome Umberto presente al momento del rogo ha spiegato, sempre ai microfoni di LivornoToday, di avere sentito urla e confusione che l’hanno svegliato. Poi la scoperta dell’incendio.

“Ho sentito tanta confusione – ha raccontato Umberto -. Poi ho visto i lampeggianti della polizia e dei vigili del fuoco. Quando ho aperto la finestra e ho visto il fumo ho capito che qualcosa andava a fuoco. Prima mi sono buttato a letto, poi ho sentito che la confusione continuava. Allora ho detto “fermi, c’è qualcosa di grave” . Sono venuti i vigili a bussarci e siamo usciti”.