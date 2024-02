Incendio a Limbiate in una Rsa-casa di riposo vicino Monza: evacuati i 40 ospiti anziani della struttura

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Momenti di paura in una Rsa di Limbiate, in provincia di Monza e Brianza, nella sera di lunedì 26 febbraio dopo che un incendio ha interessato la casa di riposo. Decine gli anziani evacuati dai vigili del fuoco, ma secondo quanto emerso non ci sarebbero feriti né vittime.

L’incendio nella Rsa di Limbiate

A essere interessata è stata la Rsa Attanasio di Limbiate, nella provincia di Monza. Attorno alle 21, infatti, è stato lanciato l’allarme dalla casa di riposo per anziani di via Trieste, dove sono accorsi nell’immediato diverse squadre di vigili del fuoco.

Secondo quanto si apprende, le fiamme si sarebbero sviluppate al primo dei tre piani della struttura, all’interno di una camera. Ma non sono ancora note le cause che avrebbero provocato l’incendio.

Evacuati 40 anziani

La struttura di Limbiate ospita complessivamente 240 anziani, ma soltanto 40 di loro sono stati costretti all’evacuazione.

Intervenuti sul posto per spegnere le fiamme, infatti, i vigili del fuoco hanno raccomandato l’allontanamento degli ospiti del primo piano che sono stati trasferiti in luoghi sicuri all’interno della struttura.

Dopo la messa in sicurezza della struttura, che fortunatamente pare non abbia subito grossi danni, gli anziani potranno rientrare in Rsa.

Fonte foto: Vigili del Fuoco I vigili del fuoco al lavoro presso la Rsa Attanasio di Limbiate, a Monza

Indagini per chiarire cause

Come detto, fortunatamente non si sono registrate vittime o feriti. Ma l’incidente dovrà comunque essere chiarito, perché ancora non è stato possibile avere certezza su quello che è stato l’innesco che ha provocato, nel giro di pochi istanti, l’incendio e le fiamme al primo piano della Rsa Attanasio di Limbiate.

I vigili del fuoco si sono recati sul luogo dell’incendio con l’ausilio di due autoscale, due autopompe e due carri soccorso e le fiamme sono state circoscritte alla sola camera interessata e non hanno coinvolto altre parti dell’edificio

Sul posto è intervenuto anche un funzionario tecnico al fine di coordinare le operazioni di soccorso e per avviare, in un secondo momento, le verifiche sulla messa in sicurezza della struttura.