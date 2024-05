Incendio a Legoland nella città di Billund in Danimarca, parco a tema distrutto in parte dalle fiamme

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Un incendio, probabilmente causato dal corto circuito di una vettura elettrica, ha distrutto parte di Miniland, una sezione del parco a tema Legoland che si trova a Billund, in Danimarca. Le fiamme hanno distrutto molte repliche di famosi edifici realizzati con i mattoncini Lego, oltre a una nuova area costruita per assomigliare a una versione in piccola scala di un porto danese.

L’incendio al parco Legoland a Billund, in Danimarca

È scoppiato intorno alle ore 4 del mattino di oggi, mercoledì 29 maggio, un incendio che ha distrutto una parte del parco a tema Legoland di Billund, in Danimarca.

Come riferito da un portavoce di Legoland, Kasper Tangsig, le fiamme sarebbero divampate in seguito all’esplosione di una delle auto elettriche su rotaie che è vengono regolarmente ricaricate durante la notte.

Fonte foto: ANSA Turisti in visita al parco Legoland di Billund, dove le fiamme di un incendio hanno interamente distrutto l’area denominata “Miniland”

Come riportato da alcuni giornali locale, l’incendio è stato rapidamente domato, ma alcune riproduzioni di edifici famosi realizzate con i mattoncini Lego si sono sciolte, specialmente nell’area del parco chiamata Miniland.

Le fiamme che hanno Miniland

Miniland è una sezione del parco di Legoland nella quale, con circa 20 milioni di mattoncini, sono state ricreate città in miniatura e repliche di famosi siti mondiali tra cui il Kennedy Space Center, i canali di Amsterdam, il lungomare della seconda città più grande della Norvegia, Bergen, e il grattacielo Burj Khalifa, a Dubai.

“Non c’erano attività in corso a quell’ora, quindi siamo abbastanza sicuri che si sia trattato di un corto circuito” ha detto poi Kasper Tangsig, che ha poi chiarito che nei prossimi giorni gli impianti elettrici nel resto di Miniland verranno controllati.

Il portavoce ha poi aggiunto che i dipendenti sono molto rammaricati per l’incendio e per le sue conseguenze, affermando che i prossimi giorni saranno dedicati alla pulizia e al riordino dopo il disastro. Non è ancora noto se Legoland cercherà di restaurare l’area come appariva prima dell’incendio, o se ne verrà costruita una nuova.

Il parco Legoland in Danimarca

Il parco Legoland di Billund è stato aperto nel 1968, ed è uno degli otto parchi a tema della famosa azienda fondata nel 1932 da Ole Kirk Kristiansen presenti al mondo. Questa attrazione si trova proprio nei pressi della storica sede e alla fabbrica di Lego.

Il parco di Billund ospita circa 1,6 milioni di visitatori all’anno, rendendolo una delle maggiori attrazioni turistiche del Paese fuori al di fuori di Copenaghen, la capitale.

Nel 2005 Lego, con un accordo da 375 milioni di euro, ha venduto i parchi Legoland al Merlin Entertainments Group, che gestisce inoltre 20 Legoland Discovery Center.