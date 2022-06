Incendio a Gallarate, donna morta tra le fiamme: "Sentivamo le urla dall'appartamento"

Una donna è morta a Gallarate mentre i vigili del fuoco facevano un disperato tentativo di spegnere le fiamme. L’incendio era divampato proprio nella sua abitazione.

La tragedia

L’incendio è scoppiato prima delle 16 e l’allarme è stato lanciato subito dopo dai residenti. Le fiamme sono divampate in un edificio di via Arno, nel rione Arnate, nell’abitazione di Luciana Zaro, stimatissima residente di 58 anni conosciuta in tutta la città.

Un residente racconta: “Subito dopo sono arrivati i vigili del fuoco, lei era in bagno ma non c’è stato nulla da fare”.

La donna, infatti, è deceduta a seguito del fumo che ha invaso da subito l’intero appartamento.

La straziante testimonianza dei residenti

Ancora più drammatico è il racconto di altri residenti, i cui commenti sono stati riportati dalla stampa locale: “Abbiamo sentito le urla dall’appartamento e abbiamo cercato di aiutarla entrando, ma c’erano già dentro le fiamme alte”.

Il comando dei vigili del fuoco ha inviato due autopompe, una dal distaccamento di Busto-Gallarate e l’altra da Somma Lombardo.

Il corpo della donna è stato trasferito intorno alle 19. I vigili del fuoco, una volta entrati nell’appartamento in fiamme, hanno rinvenuto il corpo senza vita di Luciana Zaro.

Al momento sono in corso le indagini per chiarire la causa dell’incendio.

La vittima

Luciana Zaro, come già detto, era una persona stimatissima. Chiamata affettuosamente ‘Treccia’ dagli abitanti, Luciana lavorava nell’oreficeria di corso Italia ereditata dal padre.

I residenti, però, la conoscevano soprattutto per la sua intensa attività come animatrice culturale e sociale. Luciana, infatti, faceva del Teatro Delle Arti con le quali portava avanti tante iniziative.

Luciana Zaro prendeva il nome dallo zio Luciano, un partigiano che fu ucciso dai fascisti a pochi metri dall’abitazione in cui la povera donna ha trovato la morte.