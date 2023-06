Incendio a Conegliano vicino Treviso distrugge un appartamento: alta colonna di fumo, palazzina evacuata

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Un intero stabile di quattro piani è stato evacuato a Conegliano, nel Trevigiano, a causa di un incendio che ha distrutto un appartamento all’ultimo piano dell’edificio. Le fiamme sul tetto hanno prodotto una colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza da tutta la città. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, carabinieri, e anche il personale sanitario del 118, ma in via precauzionale: non ci sarebbero, infatti, né feriti né intossicati.

L’incendio

Il fuoco sarebbe divampato verso le 17.45 all’ultimo piano di un caseggiato di via Sinopoli a Conegliano, zona Setteborghi, poco distante dal centro della cittadina veneta.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il comune di Conegliano, in provincia di Treviso, dove è avvenuto l’incendio

L’odore acre di bruciato sta pervadendo l’aria in tutta la zona attorno all’edificio. Sul luogo dell’incendio diverse squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Conegliano, con un’autoscala, che hanno fatto evacuare in via cautelativa tutti e quattro i piani della palazzina

Il rogo avrebbe provocato pesanti danni allo stabile, rendendo inagibili parte degli appartamenti. Le operazioni di spegnimento sarebbero particolarmente difficili.

L’incendio a un capannone a Cosenza

Quello avvenuto a Conegliano è il secondo grosso incendio segnalato nella giornata di domenica 11 giugno. In provincia di Cosenza, un capannone di un’azienda nella zona industriale di Montalto Uffugo, nella frazione Coretto, ha preso fuoco, liberando nell’aria una densa coltre di fumo.

Anche in questo caso l’incendio è stato visibile a grande distanza. Le fiamme hanno danneggiato la struttura dell’edificio di circa 3000 mq, causando il crollo completo del tetto di copertura. Tutto il materiale e la merce presente all’interno del fabbricato del mobilificio sono andati distrutti. Ancora da accertare le cause del rogo, al momento non sarebbe esclusa nessuna ipotesi.