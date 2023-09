Incendio a Cinecittà a Roma con un camion Ama distrutto dalle fiamme: il fumo invade tutto il quartiere

Un camion dell’Ama completamente divorato dalle fiamme e diversi momenti di panico per i residenti. È quanto accaduto nel quartiere Cinecittà di Roma lunedì 18 settembre, poco prima delle 13. Fortunatamente l’incendio non ha portato alcuna conseguenza per il personale, ma il rogo ha richiesto grande impegno da parte dei vigili del fuoco. L’episodio ha riacceso il dibattito sulla messa in sicurezza dei mezzi per la raccolta dei rifiuti.

Camion dell’Ama a fuoco a Cinecittà

Come riporta ‘Roma Today’, intorno alle 13 di lunedì 18 settembre un camion dell’Ama è andato a fuoco sollevando una densa nube di fumo nero.

Per il momento non sono note le cause che hanno portato allo scoppio dell’incendio.

Ore 13,00 Cinecittà, per fortuna in mezzo la piazza e tempestivo l’intervento dei @vigilidelfuoco Inizio incendio sempre vicino vano batterie. Ancora sorci che rosicchiano cavi? Se c’erano i periodici controlli manutentivi potevamo evitarlo @gualtierieurope @anderboz @scarmat_ pic.twitter.com/RWzXePANJq — Lavoratori_Ama (@Lavoratori_Ama) September 18, 2023

Come conferma ‘Castelli Notizie’, l’incendio ha richiesto l’intervento di tre autopompe dei vigili del fuoco.

Il rogo ha distrutto completamente il mezzo e anche i rifiuti che trasportava hanno preso fuoco.

Le operazioni di spegnimento

I vigili del fuoco sono intervenuti insieme alla polizia locale, che ha sospeso il transito per favorire le operazioni di spegnimento.

Secondo un comunicato Ama pubblicato da ‘Il Messaggero’, il dipendente che in quel momento si trovava a bordo dell’autocompattatore “ha immediatamente allertato i vigili del fuoco, il cui tempestivo intervento ha permesso di spegnere le fiamme che avevano avvolto il compattatore”.

Quindi: “Sono in corso le operazioni per la messa in sicurezza dell’area e per la pulizia della sede stradale dai detriti del veicolo andato a fuoco”.

‘Roma Today’ scrive che ancora non è stata ultimata la rimozione del compattatore interessato dal rogo.

Le proteste: “Più manutenzione”

Dall’account Twitter ‘Lavoratori Ama’, che in un tweet ha pubblicato il video dell’incendio del compattatore, si alza un coro di protesta: “Inizio incendio sempre vicino al vano batterie. Ancora sorci che rosicchiano cavi? Se c’erano i periodici controlli manutentivi potevamo evitarlo”.

Da tempo, scrive ‘Roma Today’, l’associazione Lila (Laboratorio Idee Lavoratori per l’Ambiente) chiede che i mezzi Ama vengano disposti su ponti elevatori per controllare l’integrità dei cavi, spesso raggiunti da topi che spesso si insinuano nei vani batterie.

Al contrario, sostiene Lila, verrebbero messe in opera eslusivamente riparazioni su segnalazione guasti. Recentemente la Capitale è stata teatro di un altro incendio che ha incenerito l’edicola che si trova di fronte a Palazzo Chigi.