Incendiata a Schiavonea l'auto di Ida sorella di Rino Gattuso: era parcheggiata sotto casa dell'ex consigliera

L’automobile di Ida Gattuso, sorella di Gennaro, ex calciatore e attuale allenatore dell’Olympique Marsiglia, è rimasta distrutta in un incendio di natura dolosa messo in atto la scorsa notte da persone ancora non identificate a Schiavonea, frazione di Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza. L’automobile dell’ex consigliere comunale di Corigliano Ida Gattuso era parcheggiata nei pressi della sua abitazione.

Chi è Ida Gattuso

Ida Gattuso, in passato, é stata consigliere comunale di Corigliano prima che il centro della provincia di Cosenza si fondesse con quello di Rossano.

Suo fratello, Gennaro Gattuso, è stato un calciatore (nel suo palmares spiccano 2 Champions League e la vittoria ai Mondiali del 2006) e attualmente è l’allenatore dell’Olympique Marsiglia in Francia.

L'incendio è avvenuto a Schiavonea, una frazione di Corigliano-Rossano, nella provincia di Cosenza, in Calabria.

Le indagini

I Vigili del Fuoco sono intervenuti, ma non hanno potuto evitare che l’automobile di Ida Gattuso venisse distrutta dalle fiamme.

Stando a quanto riportato dall’agenzia ‘ANSA’, i carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano, che hanno avviato le indagini, riguardo il movente dell’intimidazione non escludono, al momento, alcuna ipotesi.

Maggiori dettagli

L’incendio è avvenuto attorno alle 5 del mattino di martedì 17 ottobre nel cuore di Schiavonea dove la donna risiede. L’utilitaria, una Opel Adam, ha preso fuoco a seguito di un chiaro innesco doloso. La scena, come riferito da ‘lacnews24’, ha subito attirato l’attenzione dei residenti, che hanno allertato le autorità competenti.

La situazione ha destato una certa preoccupazione nella comunità locale, considerata la notorietà di Ida Gattuso, in passato vicepresidente dell’ultimo Consiglio comunale di Corigliano prima della fusione con Rossano.

I carabinieri della Sezione Radiomobile, in forza al Reparto Territoriale dell’Arma, guidati dal tenente colonnello Marco Filippi, si sono subito recati sul luogo dell’accaduto. Gli inquirenti stanno attualmente indagando sul possibile movente dell’incendio e stanno tentando di identificare i responsabili dell’atto vandalico.

Nel 2020 è morta Francesca Gattuso

Nel giugno del 2020, a Varese, è morta a 37 anni Francesca Gattuso, altra sorella dell’allenatore di calcio Gennaro Gattuso. La donna, che viveva a Gallarate, era ricoverata dopo che nel mese di febbraio dello stesso anno aveva avuto un malore.