Incendia due palazzi a Essen in Germania e ferisce 31 persone: due bambini gravissimi, arrestato un 41enne

Momenti di terrore a Essen, in Germania: la cittadina è stata teatro di un episodio di violenza che ha provocato panico e distruzione. Un uomo di origine siriana, di 41 anni, è stato arrestato dalla polizia sabato 28 settembre dopo aver dato fuoco a due condomini e causato il ferimento di 31 persone, tra cui diversi bambini.

Incendia due palazzi e ferisce 31 persone

L’uomo, secondo le prime indagini, avrebbe agito a causa di un conflitto personale: la moglie lo aveva lasciato di recente, e il sospetto avrebbe voluto vendicarsi prendendo di mira i luoghi che riteneva legati a lei.

Gli incendi sono scoppiati quasi simultaneamente in due edifici residenziali situati nei quartieri di Altenessen e Stoppenberg, a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro.

Un portavoce dei vigili del fuoco ha descritto scene di estrema drammaticità: donne e bambini, intrappolati dalle fiamme, si affacciavano disperati dalle finestre, mentre il fumo denso li avvolgeva completamente.

Due bambini gravissimi a Essen in Germania

Le vie di fuga erano bloccate, rendendo impossibile l’evacuazione autonoma degli abitanti. I vicini, in un disperato tentativo di soccorso, hanno improvvisato delle scale per aiutare chi era intrappolato ai piani inferiori.

I vigili del fuoco hanno montato un cuscino elastico per salvare i bambini presenti in mansarda e hanno utilizzato una scala girevole per evacuare gli altri residenti dalle finestre.

Dei 31 feriti, alcuni hanno riportato gravi inalazioni di fumo: 17 sono in condizioni critiche e due bambini si trovano attualmente in pericolo di vita.

I coltelli, il machete e l’arresto

Subito dopo l’incendio un furgone, guidato dal sospettato, si è schiantato contro due negozi vicini agli edifici incendiati.

L’uomo è sceso dal veicolo armato di coltelli e un machete, minacciando i presenti, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. La polizia, intervenuta sul posto, ha arrestato il 41enne, già noto alle forze dell’ordine.

Quanto accaduto a Essen riporta alla memoria i fatti di Matino, in provincia di Lecce, dove venerdì 13 settembre un 37enne ha incendiato due case e alcune auto dopo essere stato lasciato dalla compagna.