Incendi a Sala Consilina e Atena Lucana nel Vallo di Diano. Assessore: "Regia criminale", arrestato piromane

Nelle scorse ore, incendi contemporanei in diverse aree del Vallo di Diano, nel Salernitano, hanno mandato in fumo ettari di area boschiva. La zona collinare di località San Raffaele di Sala Consilina sta bruciando dal pomeriggio di venerdì 2 agosto. Quasi certamente le fiamme hanno origine dolosa. A conferma di tale tesi anche l’arresto di un piromane in flagranza di reato.

Vallo di Diano, collina Sala Consilina a fuoco

Per spegnere gli incendi stanno operando le squadre di terra dei vigili del fuoco, i volontari della Protezione civile e le squadre della comunità montana Vallo di Diano.

In azione anche un elicottero che ha effettuato i primi lanci sabato mattina.

Si attende anche l’intervento aereo di Canadair della Protezione civile. Sul posto anche gli agenti della polizia municipale.

Incendi nel Salernitano, assessore: “Regia criminale”

Pochi dubbi sull’origine degli incendi. Sulla questione è intervenuto l’assessore comunale al Patrimonio di Sala Consilina, Amedeo De Maio, spiegando che “gli incendi contemporanei in diverse aree del Vallo di Diano lasciano presupporre un’origine dolosa e una regia criminale che dovrà essere perseguita con ogni mezzo e con la collaborazione di tutti”.

“È stato arrecato un danno enorme al nostro patrimonio boschivo”, ha chiosato De Maio.

Il fuoco ha cominciato a svilupparsi lungo la giornata di venerdì e ha già distrutto diversi ettari di vegetazione su due colline, con le fiamme che hanno lambito anche il tratto dell’autostrada A2 al km 92.

Arrestato un piromane di 26 anni con precedenti

Nelle scorse ore è stato individuato e arrestato il piromane che venerdì avrebbe appiccato un incendio boschivo ad Atena Lucana (comune in provincia di Salerno che fa parte della conca Vallo di Diano), tra le località Finocchiara e Serrone.

Si tratta di un giovane di 26 anni del posto con precedenti. I carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, con i colleghi del nucleo forestale di Padula e Pollalo, lo hanno colto sul fatto. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari.