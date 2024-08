Incendi a Maratona e Varnavas in Grecia e migliaia di persone evacuate: paura e città sgomberate all'alba

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Migliaia di persone evacuate in Grecia a causa di un vasto incendio boschivo divampato alla periferia di Atene. Le autorità hanno ordinato l’evacuazione di diverse località minacciate dalle fiamme, tra cui la storica città di Maratona e quella di Varnavas.

Grosso incendio in Grecia vicino ad Atene

Un grosso incendio è divampato nel pomeriggio di domenica 11 agosto in Grecia, in un’area boschiva alla periferia nordorientale di Atene.

Il vasto rogo non è stato domato e continua ad espandersi a causa del vento, nonostante il lavoro di decine di squadre di vigili del fuoco.

Fonte foto: ANSA

Sul posto sono impegnati da ore più di cinquecento vigili del fuoco e volontari e una trentina di mezzi aerei.

Migliaia di persone evacuate, sgomberate Maratona e Varnavas

L’incendio, che ha prodotto una vasta coltre di fumo che ha coperto in parte anche il cielo di Atene, ha distrutto decine di case.

La protezione civile greca ha ordinato l’evacuazione di diversi paesi e località minacciati dall’avanzare del fronte del fuoco, inviando sms ai residenti della regione colpita.

Secondo quanto riportano i media locali, almeno cinque città sono state fatte sgomberare all’alba nella zona di Varnavas e di Maratona, 40 km a nord di Atene.

Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis è tornato ad Atene domenica pomeriggio, per seguire da vicino la situazione.

Gli incendi in Grecia

Nella giornata di domenica è scoppiato un altro incendio, sempre nella regione dell’Attica, a Megara, ma è stato circoscritto e domato dai vigili del fuoco.

Un altro rogo è divampato a Lagadas, nella zona di Salonicco. In azione decine di uomini dei vigili del fuoco e diversi aerei ed elicotteri.

In diverse zone della Grecia è stato innalzato il livello d’allerta per gli incendi, che resterà in vigore almeno fino a oggi, lunedì 12 agosto.

Nei giorni scorsi la Protezione civile greca ha più volte avvertito che a causa dell’estrema siccità e dei forti venti anche il più piccolo incendio può trasformarsi in un grande rogo.