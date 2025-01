Incendi a Los Angeles, Harry e Meghan Markle aprono la loro villa per gli amici rimasti senza casa

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Harry e Meghan Markle aprono il loro cuore e la loro villa. La coppia si trova a 150 chilometri da Los Angeles, in un territorio ancora dilaniato dagli incendi, e ha messo a disposizione la propria generosità visitando il Pasadena Convention Center dove sono stati radunati gli sfollati. Non è tutto: i due hanno spalancato le porte della loro tenuta per accogliere gli amici che hanno perso la casa a causa del disastro.

Harry e Meghan abbracciano gli sfollati

Nei giorni scorsi è divenuta di dominio pubblico la notizia dell’arrivo di Harry e Meghan a Los Angeles nonostante il devastante incendio che sta tormentando la California. La coppia, infatti, ha una casa a Montecito, una località che si trova a 150 km di distanza dalla città degli angeli.

Come riporta Adnkronos la Bbc ha riferito che la coppia ha raggiunto il punto di raccolta Pasadena Convention Center in cui sono stati ospitati gli sfollati per portare una parola di conforto ai residenti e ai soccorritori.

Fonte foto: ANSA Harry e Meghan Markle si rendono parte attiva per gli incendi a Los Angeles: la coppia ha visitato gli sfollati al Pasadena Convention e ha ospitato alcuni amici rimasti senza casa

In un reportage della Bbc è possibile vedere Harry e Meghan con le mascherine mentre raccolgono i racconti drammatici di chi è sfuggito all’incendio.

Secondo un’indiscrezione, inoltre, la coppia avrebbe aperto le porte della villa di Montecito per accogliere e ospitare alcuni amici che hanno perso la casa per colpa delle fiamme.

Gli incendi a Los Angeles, le ultime notizie

Dopo giorni interi di devastazioni e operazioni di soccorso, i numeri che riguardano gli incendi che hanno colpito Los Angeles aumentano progressivamente. Sabato 11 gennaio si contano almeno 11 morti mentre il Wall Street Journal ha pubblicato una prima stima dei danni causati dalle fiamme: si parla di una cifra che si aggira intorno ai 50 miliardi di dollari.

Almeno 180 mila sono le persone evacuate. Per le terribili conseguenze dei roghi l’autorità sanitaria locale ha dichiarato l’emergenza sanitaria locale per via del peggioramento dell’aria dovuto alle ceneri e al fumo. Le fiamme, intanto, vengono ancora contenute a fatica.

La villa a Montacito

La villa del duca e della duchessa del Sussex, dal valore di almeno 14 milioni di dollari, si trova in una zona ad alto rischio per gli incendi che stanno divorando Los Angeles.

Una volta arrivati nella loro residenza insieme ai figli Archie e Lillibet, le autorità li hanno invitati a lasciare la residenza ma la coppia ha annunciato di essere in costante monitoraggio sugli sviluppi.