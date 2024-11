In una scuola a Marino vicino Roma studentessa 12enne accoltella il compagno di classe e chiama i carabinieri

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Grave episodio nel comune di Marino, vicino Roma, dove una studentessa di 12 anni ha accoltellato un compagno di scuola al culmine di una lite tra i due. Sarebbe stata la ragazzina stessa a contattare il 112 dopo l’aggressione. La vittima, subito trasportata in codice giallo al Bambin Gesù di Roma, non sarebbe in pericolo di vita.

La studentessa che ha accoltellato il compagno in una scuola di Marino (Roma)

L’istituto dove è avvenuto il fatto è il Vivaldi, in località Santa Maria delle Mole (frazione di Marino).

Il diverbio tra i due minori sarebbe nato nel cortile della scuola intorno alle 8 di lunedì 4 novembre, a causa di alcuni screzi scolastici avvenuti nei giorni precedenti. Lo riporta Ansa.

Dopo aver accoltellato il coetaneo, la 12enne avrebbe chiamato in lacrime il 112, avvertendo le forze dell’ordine di quanto avvenuto.

La vittima ferita

La vittima avrebbe riportato lievi ferite a una mano e al petto.

Per questo, è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Bambin Gesù di Roma.

Non sarebbe in pericolo di vita.

Il preside e il personale dell’istituto sarebbero intervenuti subito dopo il fatto, soccorrendo il ragazzo.

Il coltello utilizzato

Il coltello utilizzato per ferire il giovane è stato ritrovato dai carabinieri di Santa Maria delle Mole, subito intervenuti sul luogo dell’episodio.

Spetterà a loro ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto.