In una discoteca di Firenze spunta il cartello "O me la dai, o me la prendo": bufera e risposta del locale

Bufera sul Blanco Beach Bar di Firenze. Nella discoteca, venerdì sera, sono apparsi alcuni gadget che hanno innescato un polverone sui social, venendo da molti definiti “sessisti”.

Le proteste sui social

Nel corso della serata di baldoria, i membri dello staff del locale si sono vestiti da piloti d’aereo.

La clientela si è divertita ballando e bevendo drink, mentre nel locale sono apparsi dei cartelli colorati con sopra scritte diversi frasi.

Una di queste recitava: “O me la dai, o me la prendo”. I gadget sono stati forniti da una società esterna e non dalla discoteca. Fatto sta che non appena le foto della scritta hanno iniziato a circolare sui social c’è stata un’ondata di indignazione.

“È sessismo”, hanno sostenuto parecchi utenti. Nel mirino anche un altro cartello su cui campeggiava la scritta “Check-in” accompagnata da un disegno di una freccia indirizzata verso il basso ventre.

“Cultura della deumanizzazione dei corpi”

“In un sistema in cui violenze, molestie e sopraffazioni sono all’ordine del giorno, il Blanco ci offre l’esempio concreto di quanto una cultura basata sul possesso e sulla deumanizzazione dei corpi sia egemonica”. Così il collettivo Panche Network.

Il comunicato della discoteca

“I gadget riprendevano dei celebri meme. ‘O me la dai o me la prendo’ è una battuta che ha fatto il giro dei social, pronunciata da Lello di Bari circa due anni fa in un video che su YouTube ha 1,6 milioni di visualizzazioni e che ha attirato l’attenzione del web con reinterpretazioni e addirittura dei remix”. Così la discoteca in un comunicato.

I gestori della discoteca si sono poi detti dispiaciuti. Sempre nella nota scrivono: “Le serate Aerofun non sono più parte della programmazione del Blanco dalla fine di luglio. La direzione è fortemente dispiaciuta per essere caduta nella leggerezza di permettere questo tipo di contenuto all’interno del proprio club”.

“Siamo consapevoli – concludono dal locale – di quanto le discoteche abbiano un ruolo importante riguardo alla formazione morale e culturale dei giovani, ed è per questo che abbiamo prontamente provveduto a rimuovere le foto che ritraevano quel gadget”.