In Ucraina è morta la scrittrice Victoria Amelina: aveva 37 anni ed era rimasta ferita in un raid a Kramatorsk

Fra le vittime dei raid russi a Kramatorsk dello scorso 27 giugno c’è anche la scrittrice ucraina Victoria Amelina, deceduta dopo quattro giorni di agonia in seguito alle ferite riportate alla testa. La donna è morta nella giornata di sabato 1 luglio.

Durante i raid russi Victoria Amelina stava cenando all’interno di una una pizzeria insieme a una delegazione di giornalisti investigativi e scrittori colombiani.

È stata trasportata in codice rosso in un ospedale di Dnipro, dove è stata operata d’urgenza.

It’s me in this picture.

I’m a Ukrainian writer. I have portraits of great Ukrainian poets on my bag. I look like I should be taking pictures of books, art, and my little son. But I document Russia’s war crimes and listen to the sound of shelling, not poems. Why? #StopRussiaNow pic.twitter.com/R50RqacXSZ

— Victoria Amelina 🇺🇦 (@vamelina) June 7, 2022