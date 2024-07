In Texas primo democratico chiede il ritiro di Joe Biden, Nancy Pelosi getta dubbi sulla salute del presidente

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Il duello televisivo tra l’attuale e l’ex presidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden e Donald Trump, sta facendo discutere, da giorni, tutto il mondo. Non sono stati i piani politici dei due principali candidati alle prossime elezioni Usa a destare scalpore. Piuttosto, cresce la preoccupazione riguardo lo stato di salute di Biden, apparso confuso e vacillante. E dopo i dubbi espressi da Nancy Pelosi, il deputato del Texas Lloyd Doggett è il primo democratico a chiedere il ritiro del presidente.

In Texas il primo democratico a chiedere il ritiro di Joe Biden

A seguito della poco convinta performance di Joe Biden nel duello televisivo con il rivale Donald Trump, un gruppo di governatori democratici ha chiesto un incontro con il presidente.

Viste le condizioni dell’81enne, non più così vivaci, i democratici iniziano a temere l’esito delle prossime elezioni presidenziali, previste nel mese di novembre.

Fonte foto: ANSA Nancy Pelosi e Joe Biden

E mentre, riferiscono fonti dell’ala dem alla Cnn, i governatori attendono la convocazione alla Casa Bianca, c’è chi assume una posizione più decisa.

Lloyd Doggett, deputato democratico del Texas, su Biden ha dichiarato: “Dovrebbe prendere la dolorosa e difficile decisione di ritirarsi”.

Le parole di Doggett, rassicura il deputato, non celano una mancanza di rispetto, la decisione di esporsi “non è stata presa alla leggera”. Tuttavia, sottolinea il texano, “l’impegno di Biden è nei confronti del Paese e per questo chiedo che si ritiri”.

Nancy Pelosi e i dubbi sulla salute del presidente

Sui risultati del dibattito televisivo si è espressa anche l’ex speaker democratica della Camera, Nancy Pelosi.

Ad 84 anni già compiuti, Pelosi ha affermato ai microfoni del broadcast televisivo MSNBC che è “legittimo interrogarsi sullo stato di salute del presidente”.

“È legittimo – ha continuato la dem – chiedersi se è stato un caso o c’è un problema. È legittimo chiederselo per tutti e due i candidati”.

Pelosi ha precisato di non aver avuto modo di parlare con Biden dopo il dibattito, ribadendo tuttavia che il presidente “ha avuto una cattiva serata ma ha una visione, ha conoscenza, ha buon senso e pensa in modo strategico e non dobbiamo dimenticarci qual è la posta in gioco alla elezioni”.