In Sardegna Alessandra Todde nomina i 12 assessori della giunta regionale: metà sono donne, Pd vicepresidente

Alessandra Todde, neoeletta presidente della regione Sardegna, ha annunciato la nomina dei 12 assessori della giunta regionale. Metà sono donne, mentre il ruolo di vicepresidente va all’attuale presidente regionale del Pd. “Nata la giunta che nei prossimi cinque anni darà ai sardi le risposte che aspettano da tempo”, ha detto Todde, che ha vinto le ultime elezioni in Sardegna.

La presidente della Sardegna Alessandra Todde ha annunciato la nomina dei 12 assessori della giunta regionale. Metà sono donne, con due tecnici e la vicepresidenza assegnata al Partito Democratico.

“Abbiamo privilegiato la presenza delle donne“, ha detto Todde, ” In giunta ce ne saranno ben cinque, con me sei”.

Alessandra Todde, presidente della Sardegna

La presidente della Sardegna ha affermato di aver cercato di rappresentare i territori e premiare le competenze tecniche, politiche e amministrative.

“Devo ancora inviare il decreto”, ha sottolineato Alessandra Todde, ma la squadra di assessori della nuova giunta regionale è al completo.

I nomi degli assessori della giunta regionale in Sardegna con vicepresidente Pd

Nella nuova giunta regionale vi saranno 12 assessori, la metà donne. Giuseppe Meloni, attuale presidente regionale del Partito Democratico, sarà vicepresidente e assessore regionale al Bilancio e Programmazione.

Per il Movimento 5 Stelle ci sono Desirè Manca, consigliera uscente votata con 8mila preferenze, che avrà la delega al Lavoro, e Armando Bertolazzi, ex sottosegretario del Conte 1, alla Sanità.

Ai Lavori Pubblici Antonio Piu, consigliere uscente di Alleanza verdi sinistra, mentre al Turismo l’ex sindaco di Castelsardo di centrodestra Franco Cuccureddu.

All’Agricoltura Gianfranco Satta dei Progressisti, mentre Ilaria Portas di Sinistra futura avrà l’assessorato alla Cultura e alla Pubblica Istruzione.

Maria Elena Motzo è la scelta per gli Affari Generali, mentre per i Trasporti si è optato per l’ingegnera Barbara Manca. Francesco Spanedda, architetto e docente, sarà assessore per l’Urbanistica ed Enti locali.

La vittoria di Alessandra Todde alle elezioni regionali in Sardegna

Alessandra Todde, nata a Nuoro nel 1969, ha vinto le elezioni regionali in Sardegna diventando la prima presidente donna della regione e consegnando il successo alla coalizione di centrosinistra.

Todde è ingegnere informatico, imprenditrice e dirigente d’azienda. Nel 2022 è stata eletta alla Camera dei deputati col Movimento 5 Stelle.

La presidente della regione Sardegna è stata sostenuta da una coalizione composta da M5S, Demos, Progressisti, Partito socialista italiano, Sinistra Futura, Fortza Paris, Pd, Orizzonte Comune, Uniti per Alessandra Todde, Alleanza Verdi e Sinistra.