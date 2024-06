In Puglia nasce il gelato al gusto G7, idea del maestro Iannacone a Grottaglie: "Pronti a deliziare i leader"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

In occasione del vertice del G7, la Puglia si è preparata con diversi eventi, anche culinari. Enzo Iannacone, un maestro gelatiere, ha creato nel suo laboratorio di Grottaglie il gelato al gusto G7, un omaggio che unisce tradizione e innovazione. Il gelato è composto da sette palline, ognuna rappresentante un Paese membro del G7.

Gelato gusto G7

Il vertice, presieduto dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, vedrà la partecipazione di importanti figure politiche come il Presidente del Consiglio Europeo e la Presidente della Commissione Europea, oltre che la presenza di Papa Francesco.

Qual è il sapore G7?

Iannacone, che recentemente ha vinto l’ambito premio “Due Coni Gambero Rosso Eccellenze Gelaterie d’Italia per il 2024”, ha voluto celebrare l’evento con l’imaggio dedicato ai leader mondiali che si riuniranno a Borgo Egnazia.

Il gelato al gusto G7 è composto da sette palline, ciascuna rappresentante uno dei Paesi membri del forum: Italia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti d’America. “Ho voluto sperimentare le materie prime locali e la grande tradizione dolciaria pugliese per offrire sette autentici bon bon che abbracciano l’intera Puglia, pronti a soddisfare i palati più esigenti,” spiega Iannacone. Ogni pallina spazia dal Biscotto di Ceglie Messapica al Sospiro di Bisceglie, dal Colombino di Manduria alla Mandorla di Toritto, passando per la Cupeta Salentina, il Caciocavallo ubriaco di Martina Franca e la Ciliegia Ferrovia di Turi.

Per quanto sarà disponibile il gelato ai leader

L’iniziativa di Iannacone è un gesto di benvenuto per i leader internazionali, ma anche un’occasione unica per i visitatori e gli abitanti della Puglia di assaporare questi gusti ricercati. “Per tutta la settimana del G7 (e solo per questa settimana) sarà possibile assaggiare il Gelato al G7,” annuncia Iannacone.

“Chiunque vorrà potrà vivere quello che noi definiamo ‘un viaggio emozionale tra i sapori della nostra Puglia’. E se qualche Capo di Stato passa da queste parti… beh… saremo pronti a servirlo”.