In Iran arrestata e liberata Parastoo Ahmadi che si era esibita sul web senza velo

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

La cantante iraniana Parastoo Ahmadi, 27 anni, è stata arrestata per essersi esibita in un concerto virtuale senza indossare l’hijab, gesto considerato una grave violazione delle leggi religiose della Repubblica islamica. L’artista è stata trattenuta a Sari, nella provincia di Mazandaran, insieme a due musicisti che l’avevano accompagnata. Dopo alcune ore è stata rilasciata, ma il suo gesto ha sollevato un acceso dibattito sulla libertà di espressione in Iran.

Parastoo Ahmadi arrestata in Iran

Come riporta Ansa, il concerto di Parastoo Ahmadi, pubblicato su YouTube, è durato 27 minuti e l’ha vista esibirsi con un lungo abito nero senza maniche e senza hijab, sfidando le rigide leggi iraniane che vietano alle donne di cantare da sole o apparire in pubblico senza velo.

La cantante aveva accompagnato il video con un messaggio: “Sono Parastoo, una ragazza che vuole cantare per le persone che ama. Questo è un diritto che non potevo ignorare”.

Fonte foto: ANSA

Parastoo Ahmadi durante la sua esibizione su Youtube

L’esibizione ha rapidamente ottenuto oltre 1,5 milioni di visualizzazioni nonostante le restrizioni su YouTube in Iran.

La magistratura ha dichiarato che il concerto si è tenuto “senza autorizzazione legale e senza rispettare i principi della Sharia”, promettendo “misure appropriate” contro l’artista e il suo team.

Il precedente

L’avvocato di Ahmadi, Milad Panahipour, ha confermato l’arresto della cantante e dei musicisti Ehsan Beiraghdar e Soheil Faghih-Nassiri. La loro detenzione è stata criticata da attivisti e organizzazioni internazionali.

Dopo ore di incertezza e smentite da parte delle autorità di Teheran, Ahmadi è stata liberata sabato 14 dicembre, ma rimangono aperti i procedimenti legali contro di lei.

Non è la prima volta che la cantante sfida il regime. Nel 2022, durante le proteste anti-velo, aveva interpretato il brano patriottico “Az Khoone Javanane Vatan” (“Dal sangue della gioventù della Nazione”), attirando nuovamente l’attenzione delle autorità.

Il dibattito sulla libertà di espressione

Il gesto di Parastoo Ahmadi è stato definito “storico” dalla dissidente Masih Alinejad, che lo ha descritto come “un inno alla sfida”.

Il concerto ha acceso un dibattito sulla libertà di espressione in Iran, dove la legge vieta severamente atti come quelli della cantante. Il suo coraggio è diventato simbolo della resistenza contro un sistema che limita i diritti delle donne.