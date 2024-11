In Francia sale sul treno della metro con un'ascia, 4 feriti di cui 2 gravi: colpiti alla mano e alla testa

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Aggressione a colpi di ascia su un treno regionale in Francia, dove quattro passeggeri sono rimasti feriti, due dei quali gravemente: una persona è stata colpita al cranio, un’altra avrebbe invece perso una mano. Il tutto è avvenuto con il treno fermo al binario, dove sono ora accorse le Forze dell’Ordine.

Nella mattinata di oggi – lunedì 4 novembre 2024 – intorno alle ore 8, quattro persone sono rimaste ferite, due delle quali in modo grave, in seguito a un’aggressione a colpi di ascia.

Come riportato da Libération, l’aggressione è avvenuta sulla RER E (una linea del servizio ferroviario suburbano che serve la città di Parigi) alla stazione di Ozoir-la-Ferrière (Seine-et-Marne).

Secondo le prime informazioni riportate dalle testate locali e nazionali, a bordo del treno, che si trovava fermo al binario, sarebbe scoppiata una rissa che, per un motivo ancora sconosciuto, ha coinvolto diverse persone.

Due feriti gravi nell’aggressione

La rissa è culminata, con una dinamica ancora da chiarire, con un’aggressione perpetrata a colpi di ascia, con quattro persone che sono rimaste ferite, due delle quali in modo grave.

A una delle vittime è stata tagliata una mano, mentre una seconda persona avrebbe una profonda ferita al cranio, causata da un fendente dell’ascia.

Su X, l’account della RER E menziona un “alterco a bordo di un treno” nella stazione di Ozoir-la-Ferrière (Seine-et-Marne), ma al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulla vicenda. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e la Polizia.

Le ipotesi sull’aggressione

Secondo quanto riportato da Le Figaro, che ha parlato con alcuni testimoni dell’aggressione, il violento “alterco” potrebbe essere stata una rissa tra bande rivali di diverse città, con “una quindicina di persone arrivate sulla banchina armate di asce e coltelli”.

“Alcune persone sono state colpite, a uno di loro sono state tagliate diverse dita – ha raccontato un testimone – La gente ha iniziato a urlare e correre in tutte le direzioni”.

Come spiegato da SNCF (Société nationale des chemins de fer français, la Società nazionale delle ferrovie francesi), il treno era fermo al binario quando è scoppiata la rissa, quindi “né il traffico della RER E né quello della stazione sono interessati”, nonostante per diverso tempo il traffico era “interrotto tra Haussmann Saint-Lazare e Tournan (Seine-et-Marne) in entrambe le direzioni di circolazione”.