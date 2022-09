In fiamme un grattacielo di 40 piani in Cina a Changsha: nel cielo una densa nube nera

È successo a Changsha, una città della Cina in cui abitano 8 milioni di abitanti, capoluogo della provincia centrale dell’Hunan. Un incendio è divampato nell’agglomerato urbano: le fiamme hanno avvolto un grattacielo.

Fiamme in un grattacielo in Cina. I media locali: “Il rogo si è sviluppato su diverse decine di piani”

“Dal sito fuoriesce fumo denso, mentre le fiamme si sono sviluppate in diverse decine di piani”, è il resoconto di un network locale, CCTV. “I vigili del fuoco hanno iniziato a lavorare per spegnere le fiamme e permettere ai soccorritori di lavorare”, hanno aggiunto i media cinesi.

L’edificio in cui si è sviluppato il rogo è alto oltre 40 piani. All’interno hanno sede degli uffici della società pubblica China Telecom. Nelle immagini, che sono state trasmesse in televisione ma anche rilanciate sui social network, è possibile osservare la costruzione in fiamme e una densa nube di fumo nero che si alza verso il cielo.

Rogo in un edificio a Changsha, le immagini hanno fatto il giro dei social network

In un video che ha fatto il giro dei social network si può osservare l’esterno della torre completamente carbonizzato, almeno nella parte alta del grattacielo, che è quella che si vede nelle immagini.

In un altro video invece è possibile osservare la fuga di decine di persone dall’interno dell’edificio. Non si sa ancora se ci sono sono state vittime e feriti tra chi era all’interno dell’edificio nel momento in cui sono divampate le fiamme.

Incendio in una costruzione dell’Hunan, all’interno gli uffici di China Telecom: la nota della società

“Intorno alle 16:30 di oggi (10:30 in Italia di ieri venerdì 16 settembre, ndr), l’incendio alla nostra torre di comunicazione n. 2 a Changsha è stato domato”. Lo ha dichiarato China Telecom, che ha gli uffici all’interno della torre in fiamme.

Horrible scenes as fire engulf a tall building (appearing to be of China Telecom) in Changsha, capital of central Hunan province, on Friday, Sept. 16 afternoon. (video from random WeChat group) pic.twitter.com/gKc0ZfacNC — Zichen Wang (@ZichenWanghere) September 16, 2022

“Non sono state ancora scoperte vittime e le comunicazioni non sono state interrotte”, continua la breve nota. L’edificio, alto oltre 200 metri, è stato ultimato nel 2000. Poco distante c’è un importante snodo stradale.