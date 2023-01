In carcere Andrea Bonafede, l'uomo che ha dato la sua identità a Matteo Messina Denaro: il video dell'arresto

A una settimana dal blitz che ha messo fine alla latitanza di Matteo Messina Denaro, è finito in carcere anche Andrea Bonafede, il geometra che ha fornito l’identità all’ex boss, con l’accusa di associazione mafiosa. Nell’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip di Palermo, Alfredo Montalto, il 59enne è stato descritto come un uomo d’onore riservato, un fedelissimo che ha consentito al capomafia non solo di restare latitante ma anche di mantenere saldo il suo ruolo di capo di Cosa nostra.

L’arresto di Bonafede

Bonafede è stato arrestato dai carabinieri del Ros a Tre Fontane, una località balneare del trapanese, in casa di una sorella. Quello che viene considerato dal gip “un affiliato ‘riservato’ al servizio diretto del capomafia”, non si sarebbe limitato a fornire a Messina Denaro la sua carta d’identità sulla quale cambiare la foto.

Le accuse

Secondo le accuse, il geometra ha inoltre consentito a Messina Denaro di attivare una carta bancomat che il capo di Cosa nostra trapanese ha utilizzato per sostenere le spese necessarie per il sostentamento durante la latitanza, oltre ad aver acquistato, con 20mila euro in contanti ricevuti dal capomafia, l’appartamento utilizzato come covo in vicolo San Vito a Campobello di Mazara.

Bonafede aveva versato la somma sul proprio conto corrente postale per chiedere l’emissione di un assegno circolare da utilizzare all’atto del rogito notarile. Operazione che ha permesso di intestare l’appartamento ad un prestanome che non faceva parte della cerchia più ristretto di Messina Denaro.

Il 59enne avrebbe inoltre messo a disposizione del superlatitante due auto, una Fiat 500 e poi di una Giulietta, con cui muoversi indisturbato, entrambe intestate formalmente alla madre disabile 87enne del geometra.