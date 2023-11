In bicicletta sull'autostrada A1 tra Lodi e Piacenza, si accorge del video e scavalca il guardail: ricercato

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Sgomento tra gli automobilisti della A1. Accanto alle auto, un uomo si trovava in bicicletta nella corsia di emergenza. L’incontro è avvenuto intorno alle 13 di ieri, quando sono arrivate le prime segnalazioni da parte di chi si trovava sulla A1 tra Lodi e Piacenza, all’altezza di Guardamiglio (Lodi). Secondo le testimonianze era un uomo di circa 40 anni e pedalava tranquillo a lato della carreggiata. Appena ha capito di essere ripreso in video, ha scavalcato il guardrail ed è sparito sopra un ponte. È caccia al ciclista.

Bicicletta in autostrada

Follia in autostrada: a fianco all’uomo in bicicletta, auto e mezzi pensati viaggiavano anche fino a 130 km orari. È accaduto ieri, quando un uomo di circa 40 anni si è spinto in bicicletta sulla A1.

Il ciclista è stato notato da diversi automobilisti, che hanno immediatamente segnalato la presenza pericolosa e sconsiderata lungo la carreggiata di emergenza alle forze dell’ordine.

Fonte foto: ANSA Bicicletta in autostrada: direzione A1 Lodi

Il video

Oltre alle segnalazioni, alcuni passeggeri hanno ripreso la scena dalla loro vettura. Nel filmato si possono notare alcune caratteristiche. Oltre all’età, confermata proprio dal video, anche il colore della giacca a vento indossata (di un rosso acceso) e la presenza di oggetti quali uno zaino di colore verde.

Quando il ciclista ha capito di essere stato notato, ma soprattutto filmato, ha scavalcato il guardrail ed è salito su un terrapieno. Spingendo la bicicletta è arrivato fino a un ponte sovrastante l’autostrada e ha continuato la sua tranquilla passeggiata.

Cosa rischia il ciclista?

Le forze dell’ordine hanno aperto la caccia al ciclista sconsiderato. Da parte loro hanno filmati e direzione di pedalata come prove di quanto stava accadendo.

L’uomo rischia una multa salata per il rischio personale e quello che poteva causare a terzi. Non è infatti possibile viaggiare in bicicletta lungo le autostrade italiane, pena una sanzione economica.