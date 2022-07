In arrivo una notizia clamorosa sui prezzi della benzina: sta arrivando il calo, quanto costa in autostrada

L’estate sta entrando nel vivo e sono tanti gli italiani che si metteranno in auto per raggiungere le mete delle vacanze, anche per evitare i rischi di vedersi cancellato un volo, a causa dell’ondata di scioperi dei lavoratori delle compagnie aeree. La paura più grande per gli automobilisti, però, è quella di dover pagare centinaia di euro al distributore di benzina, dato che i prezzi sono più elevati rispetto allo scorso anno. Ma sta per arrivare una buona notizia.

Il salasso da Bolzano a Trapani: 400 euro per la benzina

Il Codacons, in questi giorni, ha confrontato alcune tratte stradali percorse dagli italiani durante il periodo estivo e la spesa degli automobilisti per affrontare gli spostamenti.

Secondo l’associazione, per andare da Torino a Reggio Calabria con un’auto a benzina si deve spendere, tra andata e ritorno, una media di 330 euro (+69 euro rispetto al 2021).

Ma il record spetta alla tratta Bolzano-Trapani: quasi 400 euro (+83 euro rispetto al 2021).

La notizia che aspettavamo: calano i prezzi

La speranza, però, è che il trend al ribasso dei prezzi di benzina e gasolio continui.

Stando alla rilevazione di Staffetta Quotidiana, la mattina di mercoledì 13 luglio ha visto Eni ridurre di 1 centesimo al litro i costi.

Fonte foto: ANSA Auto in fila al distributore, in attesa di fare rifornimento

Per Ip, il ribasso è di 2 centesimi, per Q8 si arriva fino a 4 centesimi.

Ecco le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di martedì 12 luglio su circa 15 mila impianti:

benzina self service a 2,016 euro/litro (-6 millesimi, compagnie 2,019, pompe bianche 2,011);

a 2,016 euro/litro (-6 millesimi, compagnie 2,019, pompe bianche 2,011); diesel self service a 1,973 euro/litro (-6, compagnie 1,973, pompe bianche 1,971);

a 1,973 euro/litro (-6, compagnie 1,973, pompe bianche 1,971); benzina servito a 2,153 euro/litro (-5, compagnie 2,195, pompe bianche 2,071);

a 2,153 euro/litro (-5, compagnie 2,195, pompe bianche 2,071); diesel servito a 2,112 euro/litro (-5, compagnie 2,153, pompe bianche 2,031);

a 2,112 euro/litro (-5, compagnie 2,153, pompe bianche 2,031); Gpl a 0,823 euro/litro (invariato, compagnie 0,832, pompe bianche 0,812);

a 0,823 euro/litro (invariato, compagnie 0,832, pompe bianche 0,812); metano a 2,158 euro/kg (+34, compagnie 2,188, pompe bianche 2,135);

a 2,158 euro/kg (+34, compagnie 2,188, pompe bianche 2,135); Gnl 2,161 euro/kg (+4, compagnie 2,186 euro/kg, pompe bianche 2,143 euro/kg).

I prezzi in autostrada

Ecco invece i prezzi dei carburanti in autostrada:

benzina self service 2,114 euro/litro ( servito 2,349);

2,114 euro/litro ( 2,349); gasolio self service 2,074 euro/litro ( servito 2,315);

2,074 euro/litro ( 2,315); Gpl 0,920 euro/litro;

0,920 euro/litro; metano 2,228 euro/kg;

2,228 euro/kg; Gnl 2,142 euro/kg.

Se questi prezzi vi sembrano alti, occhio a quello che succede all’estero: ecco dove la benzina costa di più rispetto all’Italia.