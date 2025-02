In arresto il compagno della mamma dei fratellini ricoverati a Cosenza, accusato di maltrattamenti e lesioni

Svolta nel caso dei fratellini maltrattati in provincia di Cosenza: i carabinieri di Paola hanno arrestato il compagno della madre dei piccoli. Le accuse sono maltrattamenti in famiglia e lesioni personali gravi. L’uomo si trovava già agli arresti domiciliari per altri reati. Contro di lui ci sarebbero gravi indizi di colpevolezza.

Fratellini maltrattati, c’è un arresto

Venerdì 7 febbraio i carabinieri di Paola (Cosenza) hanno arrestato il compagno della madre dei fratellini maltrattati. Contro l’uomo ci sarebbero gravi indizi di colpevolezza. La Procura di Cosenza gli ha contestato i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali gravi.

Secondo gli investigatori l’uomo, già agli arresti domiciliari per altri reati, sarebbe l’esecutore materiale delle lesioni presentate dai due bambini, di 2 e 4 anni, che attualmente sono stati affidati ai servizi sociali.

L’arresto è stato disposto dal gip di Paola su richiesta della Procura di Cosenza rappresentata da Ernesto Sassano, secondo Ansa. Nel corso delle indagini contro l’uomo sono state raccolte testimonianze ma anche documenti sanitari e altri indizi.

Oltre all’uomo, la nonna e la mamma dei fratellini erano già indagate per gli stessi reati. Le donne e i fratellini erano conviventi dell’indagato. Il padre biologico dei piccoli, invece, risulta estraneo all’intera vicenda.

I fatti di Paola (Cosenza)

Come ricostruisce Ansa, a far scattare l’ipotesi dei maltrattamenti sono stati i due ricoveri del fratellino più grande. La prima corsa in ospedale risale al 19 gennaio, la seconda il giorno 25. In entrambe le occasioni il bambino presentava una infiammazione ai testicoli, ma nel corso dei dovuti approfondimenti i sanitari avevano riscontrato anche una frattura alla clavicola e lesioni alle costole.

Ad accompagnare il piccolo all’ospedale era stata la madre, che aveva tentato di liquidare quelle lesioni come normali incidenti domestici. Tuttavia, dall’ospedale era partita la segnalazione che aveva portato i carabinieri, il giorno 31, fino all’abitazione dell’uomo, a Paola.

All’interno era presente l’altro fratellino di appena 2 anni. All’ospedale presentava fratture alle braccia – una pregressa e una recente – oltre ad altre lesioni ed escoriazioni.

L’allontanamento e l’aggressione alla troupe

Nello stesso giorno, il 31 gennaio, il gip ha disposto l’allontanamento dei bambini dalla casa in cui vivevano e il divieto di avvicinamento per la madre e la nonna.

Infine, la Procura dei Minorenni di Catanzaro ha sospeso la potestà genitoriale della madre e del padre biologico (estraneo ai fatti, ricordiamo) dei due fratellini.

Il 5 febbraio una troupe di Pomeriggio Cinque è stata raggiunta da almeno tre colpi di arma da fuoco mentre si accingeva a registrare un servizio di fronte alla villetta in cui vivevano i fratellini. Per il momento non si hanno notizie sui responsabili.