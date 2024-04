Imprenditore ucraino sposa insegnante russa a Rimini: "Il nostro amore è più forte della guerra"

Lo sposo ucraino, la sposa russa: a Rimini per un attimo ci si dimentica della guerra che ha colpito l’Europa il 24 febbraio 2022 con l’operazione militare speciale voluta da Vladimir Putin. È la storia di un imprenditore e un’insegnante, che si sono incontrati per la prima volta nel 2020 e che ora sono convolati a nozze. Entrambi hanno vissuto con angoscia lo scoppio del conflitto, entrambi ne parlano ancora con tanto orrore eppure, con il loro matrimonio, tentano di fare la loro parte per dare una speranza di pace.

Imprenditore ucraino sposa un’insegnante russa

Nei primi giorni di aprile 2024 l’imprenditore ucraino Eduard Povkh e l’insegnante russa Tatiana Vaktherova si sono uniti in matrimonio presso il municipio di Montescudo-Montecolombo, in provincia di Rimini, con entrambe le famiglie invitate.

Una storia d’amore, la loro, nata nel 2020 dopo il primo lockdown. I due si sono conosciuti in una festa di compleanno e da quel momento non si sono più separati, fino al giorno del “sì” che, nel contesto storico del nostro presente, rimbomba fortissimo.

Fonte foto: iStock Nonostante la guerra tra i loro Paesi, un imprenditore ucraino ha sposato un’insegnante russa: la storia arriva dalla provincia di Rimini

Per il sindaco Gian Marco Casadei è “una gioia immensa”, e la notizia è stata accolta con entusiasmo da tutta la comunità di Montescudo-Montecolombo, un villaggio da 7 mila abitanti che può diventare un simbolo, un punto fermo della storia.

Come già detto, alla cerimonia hanno partecipato le famiglie di entrambi gli sposi, un giorno di festa in cui nessuno ha sentito le tensioni che alimentano il conflitto tra i due Paesi d’origine.

Il racconto degli sposi

Eduard vive in Italia da venti anni, Tatiana da dieci. I due si sono conosciuti dopo il primo lockdown, nel 2020, durante la festa di compleanno di un amico in comune. “All’epoca eravamo tutti e due soli, da tempo. Entrambi abbiamo un altro matrimonio alle spalle. Ci siamo piaciuti da subito. La nostra storia è cominciata allora”, hanno raccontato a ‘Il Resto del Carlino”.

Alla festa per le nozze “c’erano gli amici di qui e anche alcuni parenti arrivati da Ucraina e Russia. È stato emozionante riunirsi, tutti insieme, come non ci fosse la guerra a dividerci”. E di guerra, inevitabilmente, i due novelli sposi hanno parlato nella loro intervista.

L’angoscia per la guerra

Al ‘Carlino’ Eduard e Tatiana hanno riportato il loro ricordo dello scoppio della guerra: “Per entrambi è stato un vero shock. Mai avremmo immaginato un conflitto tra i nostri Paesi. Russi e ucraini sono sempre stati fratelli“, ha detto la sposa, che ha spiegato che il marito “ha tanti familiari ancora in Ucraina, in zone dove si combatte”.

Proprio per via dei loro Paesi di provenienza, i due raccontano di non aver mai permesso che “la guerra influisse sulla nostra relazione”. Per questo dicono: “Non è una guerra che hanno voluto i nostri popoli: la colpa è solo della politica“.