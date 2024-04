Imprenditore di Pescara arrestato per bancarotta fraudolenta, crac milionario nel settore delle marmellate

Giornalista professionista e redattore televisivo, si occupa soprattutto di Esteri, geopolitica, immigrazione e Scienza. Laureato in comunicazione politica, da sempre interessato alla storia e ai fatti del mondo, ha realizzato reportage e approfondimenti per diverse testate nazionali e programmi divulgativi.

Imprenditore arrestato a Pescara per bancarotta

Un imprenditore pescarese del settore del confezionamento di marmellate è stato arrestato dalla Guardia di Finanza per bancarotta fraudolenta e reati fiscali.

Le attività delle autorità sono iniziate all’alba di oggi, mercoledì 3 aprile, nell’ambito dell’operazione “In a Jam” lungo la direttrice Abruzzo-Molise Campania.

I finanzieri del comando provinciale di Pescara hanno sigillato beni tra cui conti correnti, macchinari, attrezzature e quote societarie, per un valore complessivo di oltre 5,5 milioni di euro.

La bancarotta milionaria e la falsa cessione delle società

L’imprenditore operava con brand e società famosi in Italia e all’estero, sommersi da un giro di carte false con un crac milionario.

L’uomo avrebbe svuotato le società indebitate e in liquidazione simulandone la cessione con falsi contratti a partner del chietino, del molisano e nell’area partenopea, tutte con lo stesso amministratore.

La società del fratello dell’imprenditore arrestato per bancarotta

L’attività sarebbe proseguita con una società senza pendenze tributarie e amministrata dal fratello dell’imprenditore, anche lui indagato.

Per lui come per le altre persone sottoposte a indagine nel contesto della vicenda di bancarotta fraudolenta e reati fiscali, vige il principio della presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

Cos’è la bancarotta fraudolenta

La bancarotta fraudolenta, di cui è accusato l’imprenditore di Pescara arrestato questa mattina, è un reato fallimentare.

L’imprenditore in caso di bancarotta fraudolenta punta a diminuire il proprio patrimonio a svantaggio dei creditori rendendo irrecuperabili i beni e la liquidità di una società.

Viene giuridicamente distinta dalla bancarotta semplice, che può essere commessa per imperizia o negligenza.

In caso di concreta diminuzione del patrimonio si parla di bancarotta reale, mentre si configura la bancarotta fittizia se è solo simulata occultando o mascherando il patrimonio.