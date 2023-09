Impossibile acquistare biglietti Trenitalia su app, sito e stazioni: problema risolto dopo due ore

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Un problema tecnico ha reso impossibile acquistare i biglietti Trenitalia sia dal sito che nelle stazioni, oltre che sull’app. Il malfunzionamento ha riguardato tutto il sistema di ticketing di Trenitalia, che ha fatto sapere immediatamente di essere al lavoro per risolvere il problema. Problema risolto, effettivamente, dopo circa due ore, con l’azienda che intorno alle 14,45 di domenica 24 settembre ha fatto sapere di aver risolto il malfunzionamento.

App e sito fuori uso per l’acquisto dei biglietti

“Il malfunzionamento al sistema centrale impatta su tutte le attività di reservation e ticketing. La vendita dei biglietti in stazione e le biglietterie online di Trenitalia, sul sito e sull’app, non sono funzionanti”, ha fatto sapere l’azienda in una nota.

“I tecnici sono al lavoro per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile. Trenitalia si scusa per il disagio”, prosegue il comunicato pubblicato dopo il malfunzionamento sul sito.

Escluso l’attacco hacker

Il guasto tecnico è stato scoperto nella mattinata di domenica 24 settembre. In quel momento gli utenti che provavano a comprare biglietti sul sito non riuscivano a portare a termine l’acquisto.

Stessa sorte capitata a chi si è recato nelle biglietterie delle stazioni, anch’esse collegate al medesimo sistema informatico per l’acquisto dei biglietti.

Il malfunzionamento, che secondo l’azienda non è riconducibile a un attacco hacker, ha interessato anche l’applicazione di Trenitalia ed è stato risolto dopo circa due ore.

Il precedente del marzo 2022

Il 24 marzo 2022 Trenitalia era stata vittima di un attacco di un gruppo hacker che, anche in quel caso, aveva preso di mira il sistema di acquisto dei biglietti. Nello specifico, a non funzionare erano i sistemi di acquisto presso le stazioni e nelle macchine self service, mentre dal sito internet non erano stati segnalati problemi.

Gli hacker avevano chiesto un riscatto di 5 milioni di dollari entro tre giorni, somma aumentata a 10 milioni di dollari trascorse le 72 ore. Una richiesta di denaro che, tuttavia, era stata smentita da Trenitalia e Rfi, che aveva invece parlato genericamente di un guasto tecnico.

In quell’occasione, secondo gli esperti che avevano seguito la vicenda, i criminali avevano usato un criptolocker, un ransomware che permette di bloccare i dati del computer della vittima.