Impianto chimico Basf in Germania coinvolto in un'esplosione violenta, diversi feriti: aperta indagine

Incendio nel più grande stabilimento chimico del mondo. Nella città di Ludwigshafen, nel Land della Renania-Palatinato, in Germania, ha preso fuoco a seguito di un’esplosione un edificio della sede centrale della Basf, tra le più importanti aziende chimiche al mondo.

L’esplosione e l’incendio alla Basf: 14 persone ferite

Nella giornata del 29 luglio, all’interno dello stabilimento dell’azienda chimica Basf di Ludwigshafen, in Germania, si è sviluppato un incendio. Alcuni testimoni dicono di aver anche sentito un’esplosione provenire dagli impianti.

Ludwigshafen si trova nel Land della Renania-Palatinato, circa 70 chilometri a sud di Francoforte sul Meno, la principale città della zona. Nell’incidente sono rimaste ferite 14 persone che sono state ricoverate in ospedale.

Le autorità tedesche stanno indagando per capire la dinamica dell’incendio. Al momento non ci sarebbero perdite di sostanze pericolose e anche i fumi del rogo non avrebbero un alto tasso di tossicità.

Gli avvisi alla popolazione in Germania

Nonostante la bassa tossicità dei fumi dell’incendio della Basf, le autorità locali hanno chiesto ai residenti di Ludwigshafen e di altre città della zona di non aprire le finestre delle proprie abitazioni.

Le forze dell’ordine hanno inoltre vietato di avvicinarsi all’interno perimetro della fabbrica interessata dall’incendio, sia per i rischi eventuali legati alla salute per l’inalazione dei fumi sia per non intralciare i soccorsi.

Gli abitanti di Ludwigshafen sono stati avvisati che, fino all’avvenuto spegnimento del rogo, l’aria della città potrebbe essere fastidiosa da respirare.

Cosa produce la Basf

Quella di Ludwigshafen è la sede centrale della Basf, una delle più grandi società del settore chimico a livello globale. Ha oltre 200 filiali in 50 Paesi tra Europa, America e Asia, impiega più di 100mila persone di cui 50mila solo in Germania.

In passato Basf ha innovato alcuni specifici segmenti del settore chimico. Fondata a metà ottocento, dai suoi stabilimenti è uscito uno dei primi coloranti industriali, l’indaco, ma anche la tecnologia per lo sviluppo delle tessere magnetiche.

La sede della Basf di Ludwigshafen è il più grande impianto chimico al mondo. Copre più di 10 chilometri quadrati di territorio, ha circa 2mila edifici e vi lavorano 36mila persone. Proprio in questa sede però è già avvenuto un incidente, circa un secolo fa nel 1921, un’esplosione che causò la morte di oltre 800 persone.