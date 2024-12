Impianti fermi ad Alagna in Valsesia per il vento, 150 tra sciatori ed escursionisti bloccati in alta quota

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

150 persone tra sciatori ed escursionisti sono rimasti bloccati ad Alagna, in alta Valsesia (Vercelli), a causa del maltempo e delle forti raffiche di vento che hanno messo in ginocchio gli impianti a fune del posto. I soccorsi delle ultime ore si sono concentrati sull’evacuazione delle persone a piedi, che sono state trasportate e successivamente caricate sui fuoristrada in direzione del fondovalle. Le autorità hanno precisato che, per il momento, non si segnala la presenza di situazioni critiche.

Impianti fermi per il vento ad Alagna in Valsesia, bloccati gli sciatori

Il Soccorso Alpino e Speleologico piemontese ha fatto sapere che un gruppo di persone è rimasto bloccato presso la stazione degli impianti del Passo dei Salati.

Qui, come riferito da Ansa, il gestore delle piste ha dato il via al trasporto dei soggetti sui veicoli battipista.

Gli impianti coinvolti si trovano ad Alagna Valsesia, comune in provincia di Vercelli situato ai piedi del versante meridionale del massiccio del Monte Rosa

Le difficoltà maggiori si sono registrate a valle, tra la località sciistica di Pianalunga e quella di Alagna: la presenza di ghiaccio sulle strade e la mancanza di neve ha impedito infatti il trasporto con i gatti delle nevi e con i normali mezzi su ruote.

Procedono le operazioni di salvataggio

I soccorsi si sono occupati dell’evacuazione degli sciatori e degli escursionisti fino al punto in cui potevano essere caricati sui fuoristrada, per proseguire poi verso il fondovalle.

Le operazioni di salvataggio, portate avanti dal Soccorso Alpino e Speleologico Piemonte, il Soccorso Alpino della Guardia di finanza e i gestori degli impianti a fune, stanno procedendo spedite.

Le autorità hanno comunicato che tutte le persone rimaste bloccate “sono in buona salute e serene“.

Allerta meteo per vento e neve nel weekend

Nel fine settimana dell’Immacolata l’Italia si appresta a far registrare imbiancate da Nord a Sud, a causa del maltempo provocato dal vortice ciclonico alimentato da freddo polare.

Non mancheranno vento forte, pioggia e neve già da sabato 7 dicembre, con le precipitazioni protagoniste anche domenica 8 dicembre, giorno dell’Immacolata.

Secondo gli esperti di 3bMeteo, la situazione dovrebbe migliorare a partire da mercoledì 11 dicembre, con il maltempo che dovrebbe spostarsi verso la penisola iberica.