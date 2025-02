Imane Khelif fuori dai Mondiali femminili dell'Iba: chi è Umar Kremlev, il magnate russo amico di Putin

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

La pugile algerina Imane Khelif, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, non potrà partecipare ai prossimi Mondiali femminili di boxe organizzati dall’Iba. Niente di nuovo in realtà: l’Iba, la federazione espulsa dal Cio e guidata da Umar Kremlev, magnate russo amico di Putin, l’aveva già esclusa lo scorso anno e ribadisce che secondo i suoi regolamenti la pugile algerina non può partecipare alle sue competizioni.

Imane Khelif fuori dai Mondiali femminili dell’Iba

Nei giorni scorsi l’International Boxing Association (Iba) ha reso noto che Imane Khelif, la pugile algerina che la scorsa estate ha vinto l’oro alle Olimpiadi di Parigi nonostante le tante polemiche, non potrà partecipare ai Mondiali di pugilato che si disputeranno in Serbia il prossimo marzo.

L’Iba l’aveva esclusa già nel 2024, sostenendo che la pugile non soddisfa i criteri di idoneità sulla base di test eseguiti nel 2023.

Diversi invece la posizione e i criteri del Cio, che l’aveva ammessa regolarmente ai Giochi Olimpici.

L’Iba, che non fa più parte del Comitato Olimpico Internazionale dal 2019, ha ora reso noto che mantiene immutata la sua posizione nei confronti della pugile algerina.

Iba e World Boxing

Niente Mondiali 2025 per Khelif dunque, anche se il torneo organizzato dall’Iba non può più essere definito tale.

Alle competizioni Iba infatti non partecipano gli atleti e le atlete di numerosi Paesi, a partire da Stati Uniti, Canada, Regno Unito e molti Paesi europei, Italia compresa.

Imane Khelif non andrà in Serbia come anche Angela Carini, l’italiana che alle Olimpiadi si ritirò dopo pochi secondi dal match contro l’algerina, e le altre azzurre.

Nel 2023 un gruppo di Paesi guidato dagli Stati Uniti ha lasciato l’Iba per creare una nuova organizzazione pugilistica mondiale, la World Boxing.

Agli iniziali 17 Paesi se ne sono aggiunti diversi altri. La federazione italiana è uscita ufficialmente dall’Iba per entrare nella World Boxing nel luglio 2024.

Chi è Umar Kremlev, il magnate russo amico di Putin

Cittadino russo di origine tagika, 42 anni, Umar Kremlev è dal 2020 presidente dell’Iba.

Già presidente della federazione pugilistica russa, è un magnate che è arrivato a controllare numerose imprese e aziende in vari settori, dall’edilizia alla sicurezza, alcune delle quali gli sono state date in seguito alla nazionalizzazione di compagnie private.

Considerato vicino al leader Vladimir Putin, è membro dell’ordine di San Giorgio, la più alta onorificenza militare della Federazione Russa.

Espulsa dal Cio nel 2019 per corruzione, sotto la gestione di Kremlev l’Iba ha trasferito la sua sede in Russia e ha come come sponsor principale Gazprom, il colosso petrolifero statale russo.

Da più parti l’Iba viene accusata di essere sotto il diretto controllo del Cremlino, che la userebbe come strumento di propaganda e corruzione.