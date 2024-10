Imam di Bologna sostiene Hamas e viene espulso dall'Italia, esultano Salvini e FdI: chi è Zulfiqar Khan

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

L’imam di Bologna Zulfiqar Khan è stato espulso dall’Italia con un decreto emesso dal Ministero dell’Interno. La decisione è stata motivata da un presunto “crescente fanatismo ideologico” espresso attraverso dichiarazioni pubbliche in cui l’imam avrebbe esaltato Hamas, il concetto di Jihad e sostenuto il martirio nel conflitto israelo-palestinese.

Espulso l’imam di Bologna Zulfiqar Khan

Khan, di origine pakistana e residente in Italia dal 1995, aveva più volte manifestato il proprio appoggio ad Hamas e criticato aspramente la comunità ebraica e le nazioni occidentali, in particolare durante i suoi sermoni.

Secondo quanto riportato dal Viminale, Zulfiqar Khan avrebbe usato le sue piattaforme social per diffondere messaggi omofobi, arrivando a definire l’omosessualità una “malattia da curare”.

L’imam avrebbe inoltre lanciato attacchi verbali contro americani, tedeschi, francesi, inglesi e italiani, accusandoli di sostenere la politica di Israele.

Titolare di un permesso di soggiorno che è stato revocato contestualmente all’espulsione, Khan è stato accompagnato in Questura e il provvedimento dovrà ora essere convalidato dal tribunale.

La decisione può essere impugnata presso il Tar del Lazio.

Le reazioni di Salvini, Kelany, Lisei

Le reazioni non si sono fatte attendere. Il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini ha accolto con favore la notizia: “Finalmente lo abbiamo rispedito a casa”, ha scritto in un post sui social, ricordando come fosse stato tra i primi a chiedere l’espulsione dell’imam.

Anche esponenti di FdI, come la deputata Sara Kelany e il senatore bolognese Marco Lisei, hanno espresso soddisfazione, sottolineando che Khan era già stato oggetto di un’interrogazione parlamentare per la sua “pericolosità sociale”.

L’avvocato difensore va all’attacco

Non sono mancate le critiche da parte dell’avvocato difensore di Khan, Francesco Murru, che ha definito la misura una forma di “persecuzione per reati d’opinione” e ha dichiarato che il suo assistito è accusato solo per aver espresso posizioni personali sul conflitto israelo-palestinese.

L’espulsione, secondo il legale, rappresenta un pericoloso precedente per la libertà di espressione in Italia, ma il ministro dell’Interno Piantedosi ha ribadito la necessità di tutelare la sicurezza nazionale.