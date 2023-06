Ilona Staller denuncia il figlio Ludwig Koons: scatta l'arresto, avrebbe minacciato la madre con un taser

Ludwig Koons, il figlio dell’ex attrice hard Ilona Staller (in arte Cicciolina) e del famoso artista Jeff Koons, è finito in manette.

L’arresto del figlio di Cicciolina

L’arresto del 30enne è scattato martedì 27 giugno, nel primo pomeriggio (a Roma, in zona Cassia), ed è stato convalidato dal giudice del tribunale di Roma, che ha anche applicato il divieto di dimora nella Capitale. Koons è poi stato rimesso in libertà.

Il giovane è stato accusato di detenzione illegale di armi dopo che i carabinieri hanno trovato un taser nel suo appartamento. La madre, secondo le prime informazioni emerse sulla vicenda, avrebbe denunciato ai carabinieri che il figlio avrebbe utilizzato il taser per estorcerle del denaro.

Fonte foto: ANSA

La difesa di Ludwig innanzi al giudice

“È falso – la difesa di Ludwig Koons di fronte al giudice -. Io e mia madre abbiamo dei battibecchi, ma non l’ho mai minacciata con il taser. Lo giuro”.

“È una cosa che non mi appartiene. Il teaser ritrovato? Me lo ha regalato un mio amico, non dovevo fare male a nessuno. E non sapevo fosse illegale”, si è giustificato il giovane.

Il taser trovato sul tavolo

Quando i carabinieri sono arrivati in zona Cassia, il 30enne si trovava in un bar di fronte alla palazzina in cui dimora. Gli uomini dell’Arma lo hanno quindi invitato ad accompagnarli nella sua abitazione.

Il teaser si sarebbe trovato su un tavolo, nei pressi della camera da letto. Il 13 aprile scorso Ludwig Koons era stato destinatario della misura della libertà vigilata. Un’ordinanza che gli vietava, tra l’altro, di detenere armi di qualsivoglia natura.

La denuncia di Cicciolina

Secondo il giudice che ha convalidato l’arresto, ci sarebbe un’accesa conflittualità tra Ludwig e la madre. Ilona Staller “ha denunciato condotte violente e minacciose del figlio finalizzate ad estorcerle del denaro”, si legge nell’ordinanza di convalida.