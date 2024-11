Ilary Blasi incinta di Bastian Muller? Chi è l'imprenditore con un passato da maggiordomo e quanto guadagna

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Secondo il magazine Diva e Donna (Cairo Editore), Ilary Blasi sarebbe incinta del compagno Bastian Muller. Il settimanale riferisce che la coppia avrebbe scoperto di aspettare un figlio.

Ilary Blasi è incinta? “Con Bastian un figlio in arrivo”

“Mentre Totti è coinvolto in un altro scandalo, per Ilary una nuova vita: le prime foto con il pancino. Con Bastian un figlio in arrivo”. Così Diva e Donna nel lanciare lo scoop.

Il riferimento a Totti e allo “scandalo” è per le foto pubblicate dal settimanale Gente nelle scorse settimane. L’ex capitano della Roma e la giornalista Marialuisa Jacobelli sono stati sorpresi ad uscire dallo stesso albergo a distanza di poco tempo l’uno dall’altra.

Jacobelli ha commentato dicendo “due più due fa sempre quattro”, di fatto confermando il flirt. Si ricorda che Totti è attualmente impegnato in una relazione sentimentale con Noemi Bocchi.

Chi è Bastian Muller

Bastian Müller-Pettenpohl, 37 anni, lavora al numero 26 della Poststraße, a Wächtersbach, a 60 chilometri da Francoforte sul Meno, dove sorge l’azienda di famiglia che esiste da 150 anni (fu fondata nel 1874). La realtà imprenditoriale si occupa di perforazioni e scavi per pozzi ed è gestita principalmente da suo padre.

Come riferito dal magazine Oggi, non si tratta di una grandissima impresa: il fatturato è di poco più di 2 milioni di euro e i dipendenti sono 16. Il sindaco della cittadina, ha dichiarato al settimanale, che “non sono più i Pettenpohl di una volta. Qui ci sono centri termali nati grazie ai loro scavi a fine Ottocento. Negli anni Sessanta lavoravano anche in Medio Oriente”.

Bastian avrebbe anche un passato da maggiordomo. Insomma, si sarebbe anche ‘sporcato le mani’. Dal 2007 al 2015, cioè dall’età di 21 anni, risulta che abbia lavorato a St. Moritz come ‘butler‘, parola gergale che nell’ambiente si usa appunto per i maggiordomi.

“Aiutano i clienti nello shopping, ma fanno anche da autisti e sono a disposizione 24 ore su 24, sette giorni su sette”, ha spiegato Michael Lehnort, il direttore del Carlton Hotel di St. Moritz.

“Sono soprattutto le donne che utilizzano i ‘butler’, per lo più ospiti indiane e arabe”, aveva raccontato lo stesso Bastian anni fa, in una chiacchierata concessa a un quotidiano di Monaco, confermando la sua attività di assistente-tuttofare.

La situazione economica del compagno di Ilary Blasi

Il compagno di Ilary Blasi, nel 2018, è entrato a far parte del consiglio di amministrazione dell’attività di famiglia, assumendo un ruolo importante come rappresentante dell’azienda di fronte agli stakeholder. In particolare studia l’analisi dei rischi e dei costi.

Secondo alcune fonti, Muller gestirebbe anche un’azienda con sede a Wachtersbach, attiva nel settore del marketing e della pubblicità digitale. Inoltre, nel 2015 è entrato in società con un amico per la riapertura dell’Hotel Lorösch di Bad Orb.

Per quel che riguarda l’attività di famiglia, il settimanale Oggi ha svelato che nel 2021 sono stati generati 500mila euro di utili, ma che in cassa c’era poca liquidità, soltanto 60mila euro.

Non si sa con precisione quale sia il patrimonio di Bastian, ma, a giudicare dallo stile di vita che si concede con Ilary Blasi, con la quale è spesso in viaggio in località esclusive, si può ipotizzare che l’imprenditore tedesco abbia una situazione economica più che agiata.