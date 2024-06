Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Alla luce dei risultati delle elezioni Europee 2024, Ilaria Salis, candidata con Alleanza Verde e Sinistra, è eletta al Parlamento europeo e sarà libera dopo 15 mesi grazie all’immunità. Ma quanti voti ha ottenuto?

Con quanti voti è stata eletta Ilaria Salis

Ilaria Salis ha raccolto 165mila preferenze e sarà eurodeputata al Parlamento europeo con l’Alleanza Verdi e Sinistra.

Grazie all’immunità parlamentare terminerà la sua prigionia in Ungheria, dopo 15 mesi di detenzione e la successiva reclusione ai domiciliari.

Ilaria Salis in videocollegamento alla festa di chiusura di campagna elettorale dell’Alleanza Verdi Sinistra a Torino.

Il commento di Angelo Bonelli sull’elezioni di Ilaria Salis

In alcune dichiarazioni riportate dall’agenzia ‘ANSA’, Angelo Bonelli, portavoce di Europa Verde, ha detto: “Ilaria Salis è molto contenta e commossa. Mi ha detto ‘Non ci credo, voglio aspettare la fine, i risultati definitivi’. Io le ha detto: ‘Dai Ilaria, ce l’abbiamo fatta'”.

Bonelli ha poi aggiunto: “Se eletta, lei deve uscire dai domiciliari”.

Il commento di Roberto Salis

Anche il papà di Ilaria Salis, Roberto Salis, ha commentato i risultati delle elezioni Europee 2024. Parlando con i cronisti dal comitato elettorale di Avs, come riportato da ‘Agi’, riferendosi al colloquio avuto con la figlia dopo le prime notizie sul voto, ha detto: “Ilaria è contenta, è ancora titubante perché alla fine la certezza della sua elezione ci sarà nel momento in cui ci saranno un milione e 80mila voti per Alleanza Verde e Sinistra. Le tendenze ci dicono che non ci dovrebbe essere assolutamente nessun problema. Per cui è ancora un pochino incerta, ma è molto contenta del lavoro che abbiamo fatto. È fiduciosa“.

Ancora Roberto Salis: “Il problema per Ilaria non è ottenere questo risultato alle elezioni che io peraltro mi aspettavo abbastanza. Adesso il tema è cosa succede da questo momento a quello in cui tornerà finalmente in Italia. Adesso abbiamo un’europarlamentare europea che credo prenderà anche una buona quantità di preferenze. Vuol dire che molti cittadini italiani sono andati nella cabina elettorale a scrivere il suo cognome nella scheda. Ora sarà il momento di capire come le istituzioni italiane si adopereranno per fare rispettare la volontà dei cittadini italiani come si deve”.

Alla domanda “Ilaria potrà rientrare in Italia nei prossimi giorni?”, Roberto Salis ha risposto: “Questo bisogna chiederlo al ministro Tajani”.